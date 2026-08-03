Trágico accidente en la cemento dejó una mujer muerta y un herido

Accidentes

Una mujer perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este lunes 3 de agosto en el sector de Cemento Colorados, conocido como La Cemento, al norte de Bucaramanga.

La víctima fue identificada preliminarmente como Laura Marcela, quien se movilizaba como parrillera en una motocicleta que transitaba en sentido norte-sur por este corredor vial.

También puede leerJulio César regresó hace pocos días a su ciudad natal y murió en violento accidente.

Publicidad

Según la información conocida, el conductor habría perdido el control de la motocicleta por circunstancias que todavía son investigadas. La mujer salió expulsada del vehículo y cayó violentamente sobre la carretera.

Publicidad

Laura Marcela sufrió un trauma craneoencefálico de gravedad. Cuando los organismos de emergencia llegaron al lugar, los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El motociclista sufrió múltiples lesiones. Recibió atención inicial en el sitio y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial de Bucaramanga, donde permanecía bajo observación médica.

Unidades de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga acordonaron el sector, realizaron la inspección técnica y recopilaron elementos que permitan reconstruir la forma en que ocurrió el accidente.

Una de las hipótesis que investigan las autoridades apunta a la posible participación de otro vehículo, que habría abandonado el lugar. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada y será el resultado de los analisis el que determine si hubo un segundo automotor involucrado.

Le puede interesarDe un accidente a una tragedia: discusión terminó con una persona muerta

También se analizarán las condiciones de la vía, el estado mecánico de la motocicleta y la velocidad a la que se desplazaba el conductor. Por ahora, las causas exactas del accidente siguen siendo materia de investigación.