Norte de Santander

La incertidumbre que durante más de tres meses vivió la familia de Anyi Jácome terminó de manera trágica durante la madrugada de este jueves, 26 de noviembre, tras el hallazgo de su cuerpo sin vida en el sector conocido como Monte Redondo, zona rural del municipio de Ábrego, Norte de Santander.

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La mujer había sido secuestrada el pasado 17 de agosto junto a tres integrantes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, cuando se movilizaban por la carretera que comunica a Ocaña con Cúcuta.

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El cuerpo fue encontrado por campesinos del sector, quienes alertaron a las autoridades. Según los reportes preliminares, la víctima presentaba dos impactos de arma de fuego a la altura del pecho. Sus familiares llegaron al lugar y reconocieron su cuerpo.

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El secuestro ocurrió cuando hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaban la mujer y los tres uniformados, en jurisdicción del municipio de Bucarasica. Posteriormente, el ELN reconoció su responsabilidad en la retención de estas personas.

Desde entonces, los familiares de Anyi mantuvieron la esperanza de que regresara con vida. Sin embargo, después de más de 100 días de incertidumbre, recibieron la lamentable noticia de su muerte.

Los uniformados que permanecen en poder del grupo armado ilegal fueron identificados como el mayor Freddy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edison Yesid Medina Traslaviña.

En septiembre, el ELN divulgó pruebas de supervivencia de los policías. El hallazgo del cuerpo de Anyi Jácome aumenta la preocupación por la seguridad de los uniformados y por las demás personas que permanecen secuestradas en esta región del país.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio, determinar cuándo fue asesinada la mujer e identificar a los responsables materiales e intelectuales del crimen.