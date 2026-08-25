Andrés y Erick, los primos que murieron tras brutal accidente en motocicleta

Accidentes

Una familia quedó golpeada por el dolor luego de que dos jóvenes, quienes eran primos, perdieran la vida en un grave accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este martes 25 de agosto.

Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Andrés y Erick Cárdenas, quienes se movilizaban a bordo de una motocicleta Auteco de placas HPD 95I.

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De acuerdo con las primeras informaciones conocidas por medios locales, por circunstancias que todavía son materia de investigación, el conductor de la motocicleta habría perdido el control del vehículo y terminado invadiendo el carril contrario.

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Segundos después se produjo un fuerte choque de frente contra un camión furgón.

La fuerza de la colisión provocó que los dos ocupantes de la motocicleta salieran expulsados y quedaran tendidos sobre la vía.

Las lesiones sufridas fueron de extrema gravedad y ambos murieron en el lugar antes de poder ser trasladados a un centro asistencial.

Los reportes preliminares señalan que presentaron severos traumas producto del fuerte impacto.

El conductor del camión resultó ileso y permaneció en el sitio mientras llegaban las autoridades.

Según la versión entregada inicialmente por el transportador, se movilizaba por su carril cuando la motocicleta apareció en sentido contrario y terminó impactando contra el vehículo de carga.

Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía llegaron al lugar y acordonaron la vía para realizar la inspección técnica correspondiente.

Los investigadores comenzaron a recopilar información y elementos que permitan establecer la trayectoria de los vehículos y determinar con precisión qué ocurrió segundos antes de la colisión.

Entre los aspectos que serán analizados se encuentran la velocidad a la que se movilizaba la motocicleta, las condiciones de la vía y una posible pérdida de control.

Andrés y Erick eran primos y residían en los sectores de El Pando y María Eugenia, respectivamente.

El conductor del vehículo de carga quedó a disposición de las autoridades para entregar su declaración y aportar información que contribuya al esclarecimiento del caso.