Pico y Placa

Los conductores de Bucaramanga y su área metropolitana deben tener en cuenta que hoy, jueves 26 de noviembre de 2026, la restricción de pico y placa aplica para los carros particulares y las motocicletas cuyas placas terminen en 1 y 2.

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La medida rige entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m., en jornada continua de 14 horas, y se aplica de manera unificada en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, de acuerdo con la programación de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para la última rotación del año, vigente desde el pasado 5 de octubre.

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Así rige el pico y placa en Bucaramanga el resto de la semana

Jueves 26 de noviembre: placas terminadas en 1 y 2.

placas terminadas en 1 y 2. Viernes 27 de noviembre: placas terminadas en 3 y 4.

placas terminadas en 3 y 4. Sábado 28 de noviembre: placas terminadas en 3 y 4, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

placas terminadas en 3 y 4, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Domingo 29 de noviembre: no aplica la medida.

Rotación del pico y placa hasta el 31 de diciembre

Durante el último trimestre de 2026, la restricción entre semana se mantiene fija por día: lunes, 5 y 6; martes, 7 y 8; miércoles, 9 y 0; jueves, 1 y 2, y viernes, 3 y 4. Los sábados los dígitos cambian cada semana y la medida va de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Los domingos y festivos no hay pico y placa.

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Los taxis tienen un esquema y un horario propios (de 7:00 a. m. a 9:00 p. m.), por lo que se recomienda verificarlos con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Entre los vehículos excluidos de la medida están los híbridos y eléctricos, los de servicios de salud y los vehículos oficiales, entre otros casos previstos por las autoridades de tránsito.

¿Cuál es la multa por no cumplir el pico y placa?

Quien circule en horario de restricción comete la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito y se expone a una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (cerca de $875.000 en 2026), además de la posible inmovilización del vehículo.

Pico y placa hoy en Bogotá

En la capital del país, como hoy es día par, pueden circular los carros particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; no circulan los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Para los taxis, la restricción cobija hoy las placas 1 y 2, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., según la Secretaría Distrital de Movilidad.

Antes de salir, consulte los canales oficiales de las autoridades de tránsito para confirmar cualquier cambio en la medida.