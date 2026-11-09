Nikol Juliana, la estudiante universitaria que murió tras fuerte accidente.

Tunja

Un trágico accidente de tránsito cobro la vida de una joven en Tunja, Boyacá. El siniestro se registró cuando la víctima se movilizaba en una motocicleta por la avenida Oriental, a la altura de la calle 24.

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La joven fue identificada como Nikol Juliana Rodríguez Sáenz, estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), cuya vida terminó de manera inesperada tras sufrir un aparatoso accidente mientras transitaba por este importante corredor vial de la capital boyacense.

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De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades, Nikol Juliana se desplazaba en una motocicleta Suzuki cuando, por circunstancias que todavía son materia de investigación, habría perdido el control del vehículo y terminado impactando contra un árbol ubicado en el separador de la avenida.

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La gravedad del choque provocó que la joven quedara tendida en el lugar, situación que motivó la intervención de los organismos de emergencia.

Tras recibir el reporte del accidente, unidades del Cuerpo de Bomberos de Tunja se desplazaron hasta el sitio para atender la emergencia.

Al llegar, los socorristas realizaron la valoración inicial de la motociclista. Sin embargo, confirmaron que Nikol Juliana Rodríguez ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante la colisión.

El organismo de socorro informó que para atender el caso fueron movilizadas una ambulancia y una unidad de bomberos, cuyos integrantes adelantaron las labores correspondientes y apoyaron la atención de la emergencia.

La situación también requirió la presencia de las autoridades de tránsito, encargadas de realizar los procedimientos judiciales y recopilar información que permita esclarecer cómo ocurrió el accidente.

Aunque las primeras versiones indican que la motociclista habría perdido el control de su vehículo antes de impactar contra el árbol, las autoridades todavía no han establecido las causas definitivas del accidente.

Los organismos competentes deberán determinar si existieron factores relacionados con las condiciones de la vía, posibles fallas mecánicas u otras circunstancias que hayan influido en lo ocurrido.