Colombia

Una nueva controversia política se desató en Colombia luego de que el creador de contenido y comentarista político Levy Rincón cuestionara al presidente Abelardo de la Espriella por los hechos registrados entre el 24 y el 25 de noviembre en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena.

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A través de una publicación en su cuenta de X, Rincón puso en duda las circunstancias de la toma de rehenes y sugirió que el episodio habría sido utilizado para favorecer la aprobación de recursos destinados al Fondo Milagro.

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El comentarista llegó a calificar al mandatario de “estafador disfrazado de presidente”, además de lanzar cuestionamientos contra quienes respaldaron su llegada a la Presidencia de la República.

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Sin embargo, Rincón no aportó pruebas que sustentaran un supuesto montaje ni que demostraran una relación entre la emergencia de seguridad en Cartagena y la aprobación de los recursos en el Congreso.

En medio de esta controversia, el Senado aprobó el martes 24 de noviembre una adición presupuestal de $3,8 billones. Posteriormente, el miércoles 25 de noviembre, la Cámara de Representantes respaldó la iniciativa con 93 votos a favor y nueve en contra.

De estos recursos, aproximadamente $2,7 billones serán destinados al Fondo Milagro, creado para atender a los damnificados y financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Cabe señalar que la iniciativa presupuestal ya había sido aprobada en primer debate por las comisiones económicas del Congreso el 5 de noviembre, varias semanas antes de los hechos registrados en Cartagena.

El Gobierno Nacional confirmó el rescate de las personas que permanecían retenidas en el establecimiento comercial, mientras que la Fiscalía adelantó la judicialización de dos presuntos responsables, quienes no aceptaron los cargos imputados.