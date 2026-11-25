Bucaramanga

Una nueva tragedia vial se registró durante la tarde de este miércoles 25 de noviembre en Bucaramanga, donde Jhonatan Domingo López Santos, de 31 años, perdió la vida tras sufrir un aparatoso accidente mientras conducía un camión cargado de madera.

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El siniestro ocurrió antes de llegar a la entrada del sector conocido como Claverianos, sobre la vía que conduce hacia el norte de la capital santandereana.

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Según versiones preliminares, el vehículo habría presentado fallas en el sistema de frenos desde inmediaciones del puente peatonal ubicado a la entrada del barrio Kennedy, situación que habría llevado al conductor a realizar diferentes maniobras para intentar controlar el automotor.

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Al percatarse de la emergencia, Jhonatan habría intentado estabilizar el camión utilizando una alcantarilla de la vía. Sin embargo, en medio de la maniobra y debido a la velocidad que llevaba el vehículo, este terminó volcado sobre uno de los costados de la carretera.

La gravedad del accidente hizo que el conductor quedara atrapado debajo del pesado automotor, perdiendo la vida en el lugar de los hechos.

En medio de lo ocurrido se conoció que el propietario de la madera que transportaba el camión tenía previsto movilizarse junto a Jhonatan. Sin embargo, debido a una diligencia que debía realizar, decidió no abordar el vehículo.

Minutos más tarde, el hombre se enteró del fatal accidente que había sufrido el conductor con quien tenía previsto realizar el recorrido.

Unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga acudieron al sector para atender la emergencia y adelantar los procedimientos correspondientes.

Los agentes de tránsito fueron los encargados de realizar la inspección técnica del lugar, recopilar elementos probatorios y efectuar el levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal.