Trágica madrugada en Curos: Álvaro José murió y una mujer resultó herida

Accidentes

Un trágico accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este sábado 10 de octubre dejó una persona fallecida y otra herida en la vía que comunica a San Gil con Bucaramanga, en el sector de Curos, a la altura del kilómetro 69+947. El siniestro involucró una motocicleta y un vehículo de carga, que por circunstancias que aún son materia de investigación terminaron colisionando en una curva de este importante corredor vial del departamento de Santander. La gravedad del impacto ocasionó la muerte de uno de los ocupantes de la motocicleta, mientras que su acompañante tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.

Según información conocida por Lo que pasa en Colombia, la víctima fatal fue identificada como Álvaro José Palmera Castro, un hombre de aproximadamente 30 años, quien al parecer conducía una motocicleta de placas IMO10I. De acuerdo con las primeras versiones, el motociclista se desplazaba en sentido Curos–Piedecuesta y viajaba acompañado de una mujer de nacionalidad Venezolana. Durante el recorrido, al llegar a una curva del sector, se habría presentado la colisión con un camión tipo turbo que, presuntamente, transitaba en sentido contrario, desde Piedecuesta hacia San Gil.

Las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente todavía no han sido esclarecidas. Una de las versiones preliminares señala que la motocicleta habría impactado contra el vehículo de carga cuando ambos transitaban por la curva; sin embargo, será necesario establecer mediante las investigaciones correspondientes cómo se produjo la colisión y qué factores pudieron intervenir en el siniestro. Como consecuencia del fuerte impacto, Álvaro José Palmera Castro perdió la vida en el lugar, mientras que la mujer que lo acompañaba resultó lesionada y fue trasladada al Hospital Internacional de Colombia (HIC), donde quedó bajo atención médica. Hasta el momento, no se ha conocido un reporte oficial sobre su estado de salud.

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Tras lo ocurrido, las autoridades competentes adelantaron las labores de inspección técnica y levantamiento del cuerpo de la víctima, procedimiento que obligó a restringir temporalmente la movilidad por este tramo de la vía. Una vez finalizaron las diligencias judiciales y se realizaron las actuaciones correspondientes en el lugar del accidente, se procedió a habilitar nuevamente el paso de vehículos. Entretanto, las autoridades de tránsito deberán determinar las causas del siniestro y establecer las circunstancias que llevaron a que este nuevo accidente cobrara la vida de Álvaro José Palmera Castro en una de las principales vías que conectan a Bucaramanga con el sur de Santander.