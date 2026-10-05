Yadilson Urrutia, el universitario que murió tras brutal impacto entre moto y camioneta

Accidentes

Un grave accidente de tránsito cobró la vida de Yadilson Urrutia Rincón, un joven universitario que se movilizaba en motocicleta por la vía del túnel de Pamplona, en Norte de Santander.

El siniestro ocurrió durante el domingo 4 de octubre, en el tramo comprendido entre el primer túnel y el sector conocido como Los Adioses.

Según la información conocida, Yadilson se desplazaba en su motocicleta cuando, por circunstancias que son materia de investigación, se produjo un choque frontal con una camioneta que circulaba en sentido contrario.

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La fuerza del impacto dejó al motociclista gravemente afectado. Posteriormente se confirmó su fallecimiento como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente.

Yadilson Urrutia Rincón cursaba séptimo semestre de Licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad de Pamplona.

El joven era oriundo del municipio de San Martín de Loba, ubicado en el sur del departamento de Bolívar, y se encontraba adelantando su formación profesional en Norte de Santander.

Por ahora, las circunstancias exactas que llevaron al choque entre la motocicleta y la camioneta deberán ser establecidas por las autoridades encargadas de la investigación.

Uno de los puntos por esclarecer es la dinámica del accidente y qué ocurrió segundos antes de que ambos vehículos impactaran de frente en este corredor vial.

Las autoridades deberán determinar, mediante la inspección del lugar, las versiones de posibles testigos y demás elementos recopilados, las responsabilidades que puedan existir en este hecho.



