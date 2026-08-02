Gregorio José Altuve y su hijo de 15 años murieron en un accidente en la Transversal Oriental

Floridablanca

Un padre y su hijo adolescente perdieron la vida durante un accidente de tránsito registrado hacia las 4:00 de la madrugada de este domingo 2 de agosto en la Transversal Oriental, en jurisdicción de Floridablanca.

Las víctimas se movilizaban en una motocicleta por la vía que comunica al sector de El Carmen con Bucaramanga. El hecho ocurrió metros abajo del CAI del Carmen, antes de llegar a la estación de servicio ubicada sobre la Transversal Oriental, en inmediaciones del sitio conocido como La Charaleña, donde funcionan varios establecimientos de comida típica.

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De acuerdo con la información preliminar, el conductor habría perdido el control de la motocicleta cuando transitaba por una de las curvas del sector y terminó impactando contra un árbol. Debido a la fuerza del choque, los dos ocupantes salieron expulsados y cayeron sobre el pavimento.

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El conductor fue identificado como Gregorio José Altuve Molina, de 32 años, quien viajaba en compañía de su hijo de 15 años. Ambos eran de nacionalidad venezolana.

Una ambulancia llegó al lugar para atender la emergencia; sin embargo, el personal asistencial confirmó que padre e hijo ya no presentaban signos vitales como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

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Según la información conocida, el adolescente habría llegado desde Venezuela un día antes del accidente para encontrarse con su padre. Este dato deberá ser confirmado oficialmente por las autoridades y sus familiares.

Integrantes de la Policía Nacional aseguraron el sitio mientras unidades de Tránsito de Floridablanca adelantaron la inspección correspondiente y el traslado de los cuerpos.

Las autoridades investigan las circunstancias que ocasionaron la pérdida de control de la motocicleta. Por ahora, la principal hipótesis indica que no habría otro vehículo involucrado en el accidente.

La muerte de Gregorio José y de su hijo ha causado profundo dolor entre sus familiares, quienes en cuestión de horas perdieron a dos de sus seres queridos.