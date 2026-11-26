Colombia

Una nueva controversia enfrenta al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella con la exvicepresidenta Francia Márquez, luego de que la exfuncionaria denunciara una reducción significativa de su esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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Ante los cuestionamientos, Miller Soto, vocero de la Presidencia de la República, negó que el Gobierno pretenda dejar desprotegida a Márquez y explicó que las modificaciones corresponden a su nueva condición, tras finalizar su periodo como vicepresidenta de Colombia.

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El portavoz reveló que, mientras Márquez ejercía el cargo, su esquema de protección representaba un gasto superior a los $1.000 millones mensuales. Con los ajustes planteados, el costo sería de aproximadamente $600 millones al mes.

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Gobierno reveló las millonarias cifras de su protección

De acuerdo con Soto, el esquema de seguridad propuesto estaría integrado por más de 70 personas y varios vehículos, lo que representaría una inversión superior a los $6.000 millones anuales para el Estado colombiano.

El funcionario explicó que, aunque los exvicepresidentes tienen derecho a protección vitalicia, las condiciones de sus esquemas pueden modificarse de acuerdo con las evaluaciones de riesgo y las disposiciones legales.

“Vitalicio no significa inmodificable ni significa conservar eternamente el mismo esquema”, manifestó el vocero presidencial.

Francia Márquez acudió a la justicia

Por su parte, la exvicepresidenta aseguró que continúa teniendo una calificación de riesgo extraordinario y cuestionó los fundamentos utilizados por la UNP para reducir las medidas destinadas a garantizar su seguridad.

Ante esta situación, Márquez interpuso una acción de tutela el pasado 9 de noviembre. Según informó este miércoles 25 de noviembre, un juzgado admitió el recurso y ordenó suspender provisionalmente la reducción de su esquema de protección.

El Gobierno Nacional aseguró que respetará las decisiones judiciales y defendió la actuación de la UNP, argumentando que las modificaciones deben responder a criterios técnicos y jurídicos, y no a diferencias políticas. Por ahora, la controversia permanece en manos de la justicia