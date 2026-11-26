Bucaramanga

Nuevos detalles se conocieron sobre el homicidio de Fredy León Torres, de 47 años, ocurrido durante la madrugada del martes 24 de noviembre, en la calle 61 con diagonal 15 de Bucaramanga. Una cámara de seguridad registró la secuencia del atraco que terminó arrebatándole la vida al ciudadano.

Publicidad

En las imágenes se observa que Fredy se encontraba departiendo con un grupo de amigos en la parte externa de un establecimiento comercial, cuando dos sujetos arribaron al lugar en una motocicleta. Uno de ellos descendió del vehículo y se acercó hasta donde estaban reunidos los ciudadanos.

Publicidad

El delincuente desenfundó un arma de fuego e intimidó a los presentes para que le entregaran sus pertenencias. En medio del atraco, el sujeto se percató de que Fredy llevaba una cadena de oro, se acercó a él y, tras un breve forcejeo, logró arrebatársela del cuello.

Publicidad

Cuando el delincuente se disponía a escapar con la cadena, una de las personas que acompañaba a Fredy accionó un arma, que, según el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, era traumática.

Ante esta situación, los presuntos delincuentes reaccionaron disparando contra el grupo de ciudadanos. Uno de los proyectiles impactó a Fredy León Torres en el lado izquierdo del pecho, provocándole la muerte en el lugar de los hechos.

En medio del intercambio de disparos también resultó herido un vigilante de 40 años, quien sufrió una lesión por rozamiento de proyectil en la región lumbar. Entretanto, los responsables del atraco escaparon del sector con rumbo desconocido.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía fueron las encargadas de adelantar los actos urgentes y recolectar los elementos materiales probatorios.