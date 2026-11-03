Accidente en Girón cobró la vida de un adolescente de apenas 16 años

Girón

Un adolescente de 16 años perdió la vida luego de sufrir un accidente de tránsito durante la noche del lunes festivo 2 de noviembre, cuando se movilizaba en una motocicleta por la calle 105, en el sector de las ladrilleras, en jurisdicción del municipio de Girón, Santander.

El siniestro se registró aproximadamente a las 10:15 de la noche. Según la información preliminar, el joven conducía una motocicleta Yamaha FZ cuando, por circunstancias que todavía se desconocen, sufrió un accidente que le ocasionó graves lesiones.

Tras lo ocurrido, el adolescente fue auxiliado y trasladado de urgencia al Hospital de Girón, donde ingresó en delicado estado de salud. Pese a la atención médica recibida, posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

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Una de las versiones conocidas señala que el adolescente, al parecer, no llevaba puesto el casco de protección cuando ocurrió el siniestro. Sin embargo, esta información todavía no ha sido confirmada oficialmente y deberá ser verificada por las autoridades.

Por ahora, se desconoce qué provocó el accidente, si hubo otros vehículos involucrados o si alguna circunstancia relacionada con las condiciones de la vía pudo influir en lo sucedido.

Las autoridades de tránsito deberán establecer cómo se produjo el siniestro y determinar los factores que pudieron intervenir en el hecho.