Mauricio Aguilar, en aprietos: los cargos que le formuló la Procuraduría.

Santander

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra el exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, por presuntas irregularidades relacionadas con la elección de los representantes de los alcaldes ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), realizada el 24 de febrero de 2023, cuando se encontraba al frente de la administración departamental.

Según el organismo de control, el exmandatario habría permitido que avanzara el proceso de elección de cuatro alcaldes al Consejo Directivo de la autoridad ambiental sin que previamente se resolvieran las recusaciones presentadas contra 13 de los 14 integrantes de la Asamblea Corporativa. Esta situación habría comprometido las condiciones legales necesarias para adelantar la votación.

Publicidad

La investigación también señala que Aguilar Hurtado presuntamente omitió verificar la existencia del quórum requerido para adoptar decisiones y habría permitido la participación de integrantes que se encontraban recusados. Para la Procuraduría, estas actuaciones podrían constituir un incumplimiento de los deberes que tenía como gobernador de Santander durante el desarrollo del procedimiento.

Publicidad

El Ministerio Público calificó provisionalmente la conducta investigada como una falta grave cometida a título de dolo, lo que significa que, de acuerdo con la valoración inicial del organismo, existirían elementos para considerar que la presunta actuación se habría realizado de manera consciente y voluntaria. Sin embargo, esta calificación podrá ser controvertida durante el proceso disciplinario.

La elección del Consejo Directivo de la CDMB fue posteriormente declarada nula por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, decisión que se convirtió en uno de los antecedentes relevantes de las investigaciones adelantadas por las autoridades.

Este caso se suma al proceso penal que enfrenta el exgobernador ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que la Fiscalía General de la Nación lo acusara por el presunto delito de prevaricato por acción, también relacionado con las decisiones adoptadas durante la elección del órgano directivo de la autoridad ambiental.

Por ahora, la formulación de cargos no representa una sanción ni una declaración de responsabilidad contra Mauricio Aguilar Hurtado. El exmandatario conserva su derecho a la defensa y a controvertir las pruebas mientras avanzan las actuaciones de las autoridades competentes.