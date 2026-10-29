Halloween bajo restricciones: estas son las prohibiciones para motociclistas en Bucaramanga.

Santander

La Alcaldía de Bucaramanga anunció nuevas restricciones de movilidad y seguridad para la celebración de Halloween y el puente festivo de noviembre. Las medidas, que comenzarán a aplicarse desde este viernes 30 de octubre, incluyen la prohibición de caravanas de motociclistas sin autorización, restricciones a la circulación de motos con parrillero y

La Alcaldía de Bucaramanga anunció nuevas restricciones de movilidad y seguridad para la celebración de Halloween y el puente festivo de noviembre. Las medidas, que comenzarán a aplicarse desde este viernes 30 de octubre, incluyen la prohibición de caravanas de motociclistas sin autorización, restricciones a la circulación de motos con parrillero y toque de queda para menores de edad, con el propósito de prevenir alteraciones del orden público y garantizar la tranquilidad de las familias.

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Las decisiones fueron anunciadas por el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, luego de finalizar un Consejo de Seguridad con la Policía Nacional y representantes de la Fuerza Pública, en el que se evaluaron los operativos que se desarrollarán durante las celebraciones del 31 de octubre y el puente festivo que se extenderá hasta el lunes 2 de noviembre.

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Prohibidas las caravanas no autorizadas y restringido el parrillero

Una de las principales medidas establece la prohibición de las denominadas caravanas o rodadas de motociclistas que no cuenten con autorización de la Alcaldía de Bucaramanga. Según explicó el mandatario, las autoridades realizarán controles para impedir movilizaciones ilegales que puedan representar un peligro para conductores, peatones y demás ciudadanos.

Asimismo, se determinó restringir la circulación de motocicletas con parrillero entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, durante las noches del viernes 30 y sábado 31 de octubre, así como del domingo 1 de noviembre. La medida finalizará a las 5:00 de la mañana del lunes festivo 2 de noviembre.

Las autoridades estarán desplegadas en diferentes corredores viales para verificar el cumplimiento de las disposiciones y prevenir situaciones que afecten la movilidad y la seguridad durante las celebraciones.

Toque de queda para menores de edad

Otra de las decisiones adoptadas por la administración municipal es la implementación de un toque de queda para menores de 18 años, que estará vigente los días viernes 30, sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana del día siguiente.

La medida busca proteger la integridad de niños, niñas y adolescentes durante las actividades de Halloween, especialmente en sectores donde se registran concentraciones de ciudadanos y eventos nocturnos.

El alcalde Cristian Portilla hizo un llamado a los padres de familia para que estén atentos a sus hijos y reporten cualquier situación que pueda poner en riesgo su seguridad a través de la línea de emergencias 123 de la Policía Nacional.

Más de 800 policías vigilarán Bucaramanga y el área metropolitana

Como parte del dispositivo especial de seguridad, más de 800 uniformados de la Policía Nacional, incluidos más de 80 policías motorizados y personal de la Sijín, estarán disponibles para adelantar operativos de vigilancia y control en diferentes sectores.

La presencia policial se concentrará en los principales ejes viales, centros comerciales, parques, establecimientos de entretenimiento nocturno y otros puntos donde se espera una importante afluencia de personas durante el fin de semana.

El mandatario aseguró que las instrucciones impartidas a la Fuerza Pública contemplan una respuesta contundente frente a cualquier comportamiento que ponga en riesgo la integridad de los ciudadanos o afecte los bienes públicos y privados.

Los operativos comenzarán este viernes 30 de octubre y se desarrollarán de manera coordinada con las autoridades de toda el área metropolitana de Bucaramanga, que comprende Floridablanca, Girón y Piedecuesta. El despliegue de seguridad también acompañará las diferentes actividades programadas para Halloween en colegios, centros comerciales, parques y barrios, con el propósito de prevenir situaciones que puedan afectar la tranquilidad de las familias durante el puente festivo.