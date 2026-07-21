Salió a un control con ocho meses de embarazo y apareció amarrada junto a un río

Cali

La búsqueda de María Camila Potosí, una joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo, terminó de la peor manera luego de que su cuerpo fuera encontrado en una zona rural de Cali.

Segun informacion conocida por el medio de comunicacion Córdoba En Línea. La joven permanecía desaparecida desde el pasado 16 de julio, cuando salió de la vivienda de su cuñada, ubicada en el barrio Meléndez, con destino al puesto de salud de Polvorines, donde tenía programado un control médico.

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Sin embargo, María Camila nunca llegó a la cita y desde ese momento sus familiares perdieron todo contacto con ella, por lo que comenzaron una búsqueda para conocer su paradero.

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Días después, el cuerpo de la joven fue localizado en el corregimiento de La Buitrera, a orillas de un río. De acuerdo con la información conocida, se encontraba amarrado, envuelto en sábanas y en avanzado estado de descomposición.

Las primeras indagaciones señalan que María Camila habría sido vista por última vez movilizándose en una motocicleta junto a una mujer que, presuntamente, era conocida suya.

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Entre las hipótesis que analizan las autoridades se encuentra la posibilidad de que la joven hubiera sido engañada con la promesa de recibir algunos regalos para su bebé. También se investiga si el crimen estaría relacionado con una presunta intención de arrebatarle al hijo que esperaba.

Estas versiones forman parte de las líneas preliminares de investigación y todavía no han sido confirmadas oficialmente.

Las autoridades adelantan la recolección de pruebas y testimonios para reconstruir los últimos movimientos de María Camila, establecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte e identificar a las personas responsables.