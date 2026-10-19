Capitán del Ejército habría entregado información secreta a disidencias: terminó capturado

Bogotá

Un capitán activo del Ejército Nacional fue capturado en Bogotá por sus presuntos vínculos con las disidencias de las Farc. El procedimiento se conoció este lunes 19 de octubre y sería resultado de una investigación adelantada por unidades de contrainteligencia militar, en coordinación con las autoridades judiciales.

Según información preliminar, el uniformado habría aprovechado su posición dentro de la institución para suministrar información reservada a integrantes del frente 57, conocido como ‘Yair Bermúdez’, una estructura armada ilegal que tiene presencia en el Valle del Cauca.

Publicidad

De acuerdo con las investigaciones, el oficial habría mantenido contactos con miembros de esta organización, presuntamente facilitando información que podría beneficiar sus actividades. Por estos hechos, es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y falsedad ideológica en documento público.

Publicidad

La captura se produjo en medio de las investigaciones contra esta estructura, señalada de participar en diferentes hechos violentos en el suroccidente del país. Las autoridades buscan establecer qué tipo de información habría sido entregada, durante cuánto tiempo se habrían presentado los contactos y si existen otros funcionarios involucrados.

Por su parte, el Ejército Nacional manifestó su disposición de colaborar con las investigaciones y reiteró que no tolerará posibles actuaciones contrarias a la ley por parte de sus integrantes.

El oficial deberá responder ante las autoridades judiciales por los señalamientos en su contra. Su responsabilidad será determinada durante el proceso, bajo el principio de presunción de inocencia.