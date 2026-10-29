Juez ordena devolver en 48 horas las piezas retiradas del Museo Nacional

Política

El Juzgado 24 de Familia de Bogotá ordenó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al Museo Nacional de Colombia restituir, en un plazo máximo de 48 horas a partir de la notificación del fallo, las piezas que fueron retiradas de las salas de exhibición el pasado 15 de octubre de 2026, en medio de una controversia por las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional.

La determinación quedó consignada en una sentencia de 38 páginas, mediante la cual el despacho judicial resolvió 15 acciones de tutela relacionadas con el retiro de elementos históricos y culturales. Según los reportes conocidos, la medida involucró un total de 63 elementos, entre ellos 22 piezas patrimoniales, obras en préstamo, reproducciones y materiales de apoyo vinculados con la memoria histórica del país.

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Entre los objetos retirados se encontraban piezas relacionadas con la Unión Patriótica, el Acuerdo de Paz de 2016, las luchas feministas, los movimientos sociales y los derechos de la población LGBTIQ+. También se reportó el retiro de elementos históricos como el tarjetón de la Séptima Papeleta y la camiseta con la que el ciclista colombiano Lucho Herrera ganó la Vuelta a España de 1985.

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En su decisión, el juzgado señaló que las entidades no acreditaron razones técnicas, curatoriales o de conservación que justificaran el retiro de las piezas. Además, advirtió que excluir manifestaciones culturales únicamente por su contenido ideológico o político resulta contrario a los principios constitucionales de pluralismo y libertad de expresión.

La orden establece que los elementos deberán regresar a sus respectivos espacios de exhibición bajo condiciones adecuadas de conservación, mientras se adelanta una evaluación técnica y curatorial con participación del Comité de Gestión Patrimonial del Museo Nacional.

El representante a la Cámara Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, uno de los promotores de las acciones judiciales, celebró la determinación y aseguró que representa una victoria para la memoria histórica y las víctimas. El congresista también manifestó que estará atento al cumplimiento de la orden por parte del Gobierno nacional.

Por su parte, desde el Ministerio de las Culturas, encabezado por Paola Holguín, se había defendido el retiro de las obras en el marco de una revisión de los contenidos exhibidos en el museo, una decisión que generó críticas y manifestaciones de distintos sectores culturales y sociales.

Aunque el fallo ordena la restitución de las piezas, también aclara que el Museo Nacional puede realizar modificaciones a sus exposiciones, siempre que estén respaldadas por criterios técnicos y curatoriales.