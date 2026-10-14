Trágico final para José Oswaldo tras caer en un campo minado.

Colombia

El soldado profesional José Oswaldo Zapata Cuéllar perdió la vida luego de resultar gravemente herido por la explosión de un artefacto durante una operación militar contra las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo, Norte de Santander. El uniformado, oriundo de Buga, Valle del Cauca, había sido trasladado a un centro asistencial de Cúcuta, donde los médicos intentaron salvarle la vida. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones que sufrió, se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con la información entregada por las Fuerzas Militares, los hechos ocurrieron durante una operación que comenzó la noche del sábado 10 de octubre en una zona rural entre los municipios de Tibú y El Tarra. Las tropas adelantaban acciones contra integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc, estructura armada vinculada a alias Calarcá, que mantiene presencia en esta región de Norte de Santander.

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La operación incluyó una intervención aérea contra posiciones de este grupo armado y posteriormente el ingreso de unidades terrestres encargadas de verificar los resultados y asegurar el terreno. Fue durante ese desplazamiento cuando se activó un artefacto explosivo instalado en la zona, dejando tres militares heridos, entre ellos José Oswaldo, quien sufrió las consecuencias más graves de la detonación.

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El soldado profesional presentó heridas de consideración en sus extremidades inferiores que ocasionaron la amputación de ambas piernas. Ante la gravedad de su estado, fue evacuado junto con los otros dos uniformados hacia Cúcuta, donde recibió atención médica especializada. Pese a los esfuerzos del personal de salud, las complicaciones derivadas de sus lesiones terminaron por causarle la muerte.

En el mismo hecho también resultaron lesionados el capitán Geovanny Guerrero Montes y el soldado profesional Luis Ángel Ceballos Ramírez, quienes fueron atendidos en centros médicos de la capital nortesantandereana. Según los reportes conocidos, ambos presentaron heridas de menor gravedad y recibieron asistencia después de ser retirados de la zona donde se desarrollaba el operativo.

Durante la ofensiva, las Fuerzas Militares reportaron la muerte de cuatro presuntos integrantes del Frente 33, entre ellos una adolescente de 16 años. Según la información oficial, la menor habría sido víctima de reclutamiento por parte de esta organización armada. Las autoridades también informaron sobre el hallazgo de campamentos, un búnker, armamento, municiones y otros elementos que presuntamente eran utilizados por los integrantes de esta estructura ilegal.

Tras conocerse el fallecimiento de José Oswaldo Zapata Cuéllar, el comandante general de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez Aparicio, lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con los familiares del uniformado. El oficial responsabilizó a integrantes del Frente 33 por la instalación de los explosivos y aseguró que las operaciones militares continuarán en esta región del país.