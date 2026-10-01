“¿De verdad cree en sus cifras de empleo?”: restrepo cuestiona a petro

Política

Un nuevo cruce político se trasladó al terreno económico en Colombia. El vicepresidente José Manuel Restrepo respondió con dureza al expresidente Gustavo Petro después de que ambos intercambiaran cuestionamientos sobre crecimiento económico, empleo, inversión privada y la denominada teoría del decrecimiento.

La discusión comenzó durante el Congreso Nacional de Acopi, realizado en Bogotá el 30 de septiembre, donde Restrepo defendió la política económica del Gobierno de Abelardo De La Espriella y cuestionó las ideas relacionadas con el decrecimiento que fueron defendidas durante la administración anterior.

Durante su intervención, el vicepresidente sostuvo que el actual Gobierno pretende apostarle al crecimiento económico a través de mayor inversión, generación de energía, talento, financiación y un Estado más eficiente. Restrepo aseguró que la teoría del decrecimiento no forma parte de la estrategia de la actual administración.

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Las declaraciones provocaron la reacción de Gustavo Petro, quien defendió su interpretación del concepto de decrecimiento. El expresidente sostuvo que esta teoría está dirigida principalmente a las economías desarrolladas y no a los países pobres, y planteó que su aplicación está relacionada con una reducción del consumo suntuario y de productos cuya producción depende de los hidrocarburos.

Petro también cuestionó la situación laboral del país durante los primeros meses de la nueva administración y afirmó que el empleo estaría disminuyendo. La declaración dio paso a una nueva respuesta del vicepresidente, quien puso en duda las cifras laborales defendidas por el exmandatario.

Restrepo cuestionó el empleo y la inversión durante el gobierno Petro

A través de su cuenta de X, José Manuel Restrepo respondió que Colombia puede combinar crecimiento económico con sostenibilidad ambiental y aseguró que el país no debería “tenerle miedo a crecer”.

El vicepresidente afirmó además que durante el gobierno anterior Colombia registró un bajo crecimiento económico apoyado en buena parte por el gasto público y sostuvo que la inversión privada como proporción del Producto Interno Bruto alcanzó su peor nivel en décadas. Esta última afirmación fue realizada por Restrepo en medio del intercambio político.

Datos económicos recientes muestran que la inversión en Colombia se encuentra en niveles bajos frente a años anteriores. Un análisis publicado por El País situó la inversión alrededor del 17,1 % del PIB y la describió como su menor nivel en aproximadamente dos décadas, aunque esa medición no coincide exactamente con el periodo de 51 años mencionado por Restrepo.

Restrepo también cuestionó la calidad del empleo generado durante los últimos meses del gobierno Petro. Según su interpretación, parte del aumento correspondió a contratación pública y a trabajos informales o de baja estabilidad, argumento que utilizó para controvertir el balance laboral defendido por el expresidente.

“¿Usted de verdad cree en sus cifras de empleo?”, escribió Restrepo antes de asegurar que parte de los puestos creados correspondían, según él, a “burocracia estatal innecesaria” o a empleos precarios. Se trata de una valoración del vicepresidente sobre las cifras laborales y no de una conclusión independiente de las autoridades estadísticas.

Déficit y endeudamiento también entraron en la discusión

El choque entre ambos dirigentes no se limitó al empleo. Restrepo cuestionó también el manejo del déficit fiscal, el gasto público y el endeudamiento de la administración anterior, y aseguró que el nuevo Gobierno pretende aplicar una estrategia económica diferente.

“En la patria milagro no seguiremos su ‘estúpida’ receta”, señaló el vicepresidente al referirse a lo que calificó como derroche, aumento del déficit, corrupción y sobreendeudamiento durante el gobierno anterior.

Por su parte, Petro ha defendido que el desarrollo económico no debe medirse únicamente por el crecimiento del PIB y ha insistido en la necesidad de transformar los patrones de producción y consumo para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, especialmente en las economías con mayores niveles de consumo.

La discusión se produce mientras el Gobierno de Abelardo De La Espriella plantea un ajuste de las finanzas públicas y busca aumentar la inversión privada. Analistas consultados por diferentes medios han advertido que el país enfrenta un escenario de bajo crecimiento, altas tasas de interés y dificultades fiscales que podrían limitar la velocidad de recuperación de la economía.

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