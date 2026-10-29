Yuly fue asesinada de al menos siete puñaladas cuando regresaba del trabajo

Bogotá

Un nuevo caso de presunto feminicidio se registro en Bogotá. La víctima fue identificada como Yuly Yaneth Avilés, de 37 años, madre de tres hijas, quien perdió la vida luego de ser atacada con arma blanca, presuntamente por su expareja sentimental, en el barrio El Anhelo, localidad de Bosa, al sur de la capital del país.

De acuerdo con información conocida por medios nacionales, la mujer regresaba a su vivienda después de cumplir su jornada laboral como reguladora de tránsito cuando fue interceptada por el hombre, quien aparentemente la esperaba cerca de su residencia. En circunstancias que son materia de investigación, se habría presentado una discusión que terminó en una violenta agresión.

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Según el testimonio de uno de sus familiares, Yuly recibió aproximadamente siete heridas en diferentes partes del cuerpo, entre ellas el tórax, el cuello y la espalda. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

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Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que la víctima había decidido poner fin a la relación sentimental apenas siete días antes de lo ocurrido, debido a presuntos antecedentes de violencia. De acuerdo con sus allegados, ambos llevaban aproximadamente tres meses de relación y no tenían hijos en común.

Ante el temor por su seguridad, Yuly se habría trasladado junto a sus tres hijas a la vivienda de un familiar, donde permaneció durante varios días. Sin embargo, esta medida no habría sido suficiente para evitar que el señalado agresor volviera a buscarla.

Familiares también aseguraron que el ataque habría quedado registrado en una grabación, material que podría resultar fundamental para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen e identificar plenamente al responsable.

Tras lo sucedido, el hombre señalado de cometer la agresión huyó del lugar. Según las primeras versiones, podría haberse dirigido hacia la vivienda de algunos familiares, situación que forma parte de las investigaciones adelantadas por las autoridades.

La Policía inició labores para establecer su paradero y esclarecer lo ocurrido. Hasta los reportes conocidos este jueves 29 de octubre, no se había confirmado su captura.