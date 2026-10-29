Más de 13.000 usuarios sin agua este jueves en Bucaramanga y Floridablanca: conozca los barrios

Área metro

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) anunció una suspensión programada del servicio de agua potable para este jueves 29 de octubre de 2026, que afectará a cerca de 13.000 suscriptores de diferentes barrios y conjuntos residenciales de Bucaramanga y Floridablanca.

La interrupción comenzará a las 8:00 de la mañana y se extenderá hasta las 6:00 de la tarde, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en el Tanque Tejar, infraestructura que hace parte del sistema de distribución de agua potable del área metropolitana.

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Según informó la empresa, la suspensión tendrá una duración aproximada de 10 horas y afectará principalmente sectores del suroriente de Bucaramanga y el oriente de Floridablanca, incluidos barrios, conjuntos residenciales, establecimientos comerciales e instituciones educativas.

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Barrios de Bucaramanga que estarán sin agua

En Bucaramanga, la medida afectará los siguientes sectores del Distrito Tejar:

Quintas del Cacique etapas 1, 2, 3, 4 y 5; Palmeras del Cacique 1 y 2; Hacienda del Cacique; Cacique Imperial; Tesoro del Cacique; Portal del Cacique; conjuntos Santa Bárbara 1 y 2; La Gran Reserva; Neomundo; Centro Comercial Cacique; Estadio La Flora; Serrezuela 1 y 2; Hispania; Britania; Germania; Cacique Ipana; Parroquia Cristo Misionero; Conjunto Residencial Monterrey; La Pedregosa; La Libertad; Girasol; Altos de Tajamar; Balcones del Tejar etapas 1, 2, 3, 4 y 5; Santa Mónica; Altos de la Pradera; Balcones de la Colina; Colegio Instituto Caldas; Boulevar del Cacique y Altos del Cacique.

Sectores de Floridablanca afectados

En Floridablanca, la suspensión del suministro de agua potable cobijará los barrios y sectores de Caldas, Altoviento, Zapamanga I y IV, Tenza, Santa Fe, San Bernardo, Hacienda San Juan, Urbanización Fátima y Mirador de Fátima.

Recomendaciones para los usuarios

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga recomendó a los residentes de los sectores afectados hacer uso racional del agua almacenada en tanques de reserva, con el propósito de reducir las dificultades durante las horas de suspensión.

La empresa también aclaró que los inmuebles que cuentan con sistemas internos de bombeo podrán mantener el suministro a través de sus reservas de almacenamiento, aunque deberán utilizar el recurso de manera responsable.

La suspensión corresponde a un mantenimiento programado y no a una emergencia por daños en las redes. El horario anunciado para la finalización de los trabajos es a las 6:00 de la tarde de este jueves.