Las balas acabaron con la vida de Brayan Guzmán, futbolista de apenas 19 años

Barrancabermeja

Un nuevo hecho de violencia enluta al deporte en Barrancabermeja, Santander, tras el asesinato de Brayan Esneider Guzmán Gómez, un joven futbolista de apenas 19 años que perdió la vida luego de ser atacado con arma de fuego. La víctima hacía parte del Club Oro Negro, equipo que lamentó su fallecimiento y expresó mensajes de solidaridad con sus familiares y compañeros.

El ataque se registró en el barrio El Progreso, en inmediaciones de un establecimiento comercial conocido como Nueva Ola. De acuerdo con información preliminar, un hombre que se movilizaba en motocicleta habría llegado hasta el lugar donde se encontraba Brayan y, en circunstancias que son materia de investigación, disparó en repetidas ocasiones contra él antes de escapar.

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Tras lo sucedido, el joven recibió atención de los organismos de emergencia y fue trasladado de urgencia a la Clínica La Magdalena, donde ingresó con heridas de gravedad. Pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, falleció horas mas tarde.

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La muerte de Brayan Esneider Guzmán Gómez ha causado tristeza entre sus compañeros del Club Oro Negro y personas cercanas a su entorno deportivo. El joven era reconocido por su participación en el fútbol local y formaba parte de una institución dedicada a la práctica y formación deportiva en Barrancabermeja.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quién estaría detrás del homicidio y cuáles fueron las circunstancias que motivaron el ataque.

Los investigadores buscan recopilar testimonios y otros elementos que permitan reconstruir lo ocurrido e identificar al responsable. Por ahora, las circunstancias del ataque continúan bajo investigación.