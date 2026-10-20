Macabro hallazgo: tres hombres aparecieron asesinados y dos de ellos serían padre e hijo

Judicial

Un nuevo hecho de violencia ha generado preocupación entre los habitantes del sur del Tolima, luego de que tres hombres fueran encontrados sin vida y con múltiples heridas ocasionadas por arma de fuego en zona rural del municipio de Chaparral.

Las víctimas fueron identificadas como José Javier Trujillo Bonilla, José Javier Trujillo Culma y Carlos Albeiro Lagos Plazas, quienes, según los primeros reportes, procedían de diferentes departamentos del país. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que los dos primeros serían padre e hijo, información conocida después de las primeras diligencias de identificación y que añade una circunstancia familiar a este caso.

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El hallazgo inicial fue reportado por habitantes y personas que transitaban por el sector de Hato Viejo, sobre la vía que comunica con Las Señoritas, donde fueron encontrados dos hombres tendidos a un costado del corredor vial. Ambos presentaban lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego, lo que motivó la intervención de las autoridades y el inicio de las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los homicidios.

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Sin embargo, el caso tomó un nuevo rumbo cuando se conoció el hallazgo de un tercer hombre sin vida en la vereda Palmichal, también perteneciente al corregimiento de Amoyá. Esta persona presentaba igualmente heridas ocasionadas por arma de fuego, situación que llevó a los investigadores a establecer dos líneas de trabajo: esclarecer cada asesinato e identificar si existe alguna conexión entre los hechos.

Con el avance de las verificaciones se conoció que José Javier Trujillo Bonilla era oriundo del municipio de Milán, Caquetá, mientras que José Javier Trujillo Culma procedía de Florencia, en el mismo departamento. De acuerdo con información divulgada por medios regionales, ambos tenían un vínculo de padre e hijo, aunque todavía se espera una ampliación oficial sobre sus circunstancias personales y las actividades que desarrollaban en el sur del Tolima.

La tercera víctima, Carlos Albeiro Lagos Plazas, era procedente del municipio de Gámeza, Boyacá. Su identidad también fue confirmada en los reportes conocidos, mientras las autoridades buscan establecer qué hacía en esta zona rural y cuáles fueron las circunstancias que antecedieron a su muerte.

Por ahora, no se ha establecido públicamente si los tres hombres se conocían, si se encontraban realizando una misma actividad o si fueron atacados por las mismas personas. Estas circunstancias son fundamentales para determinar si los homicidios corresponden a un solo episodio de violencia o a hechos independientes.

Una de las líneas que analizan las autoridades tiene que ver con la actividad minera ilegal que se presenta en algunos sectores rurales de Chaparral, especialmente en zonas cercanas al municipio de Ataco. Esta posibilidad fue mencionada por autoridades locales al referirse a las condiciones de seguridad del territorio y a la presencia de personas que llegan desde otros departamentos.

El alcalde de Chaparral, Helver González Mora, señaló que, de acuerdo con la información inicial, las personas encontradas sin vida no serían originarias del Tolima. El mandatario manifestó su preocupación por estos hechos y por las condiciones de seguridad en una región donde existe una importante población flotante relacionada con diferentes actividades económicas, entre ellas la minería.

Según la información entregada por el oficial, las primeras verificaciones permitieron establecer que los cuerpos fueron encontrados en dos puntos diferentes del corregimiento de Amoyá, todos con heridas ocasionadas por arma de fuego. Los investigadores deberán reconstruir los movimientos de las víctimas y establecer si existió alguna relación entre los ataques.