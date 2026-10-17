Asesinaron a una mujer de 74 años que defendía a su comunidad: investigan posibles amenazas.

Bogotá

La comunidad de Soacha, Cundinamarca, se encuentra consternada por el asesinato de Lucero Ramírez Molina, una reconocida líder social de 74 años que durante más de dos décadas trabajó por el bienestar de las familias de Altos de Cazucá. El hecho ocurrió hacia las 5:30 de la tarde del viernes 16 de octubre, en el barrio Villa Sandra, comuna 4, donde la mujer fue atacada con arma de fuego.

Según información preliminar, la dirigente comunitaria se encontraba en la vía pública cuando se registró el ataque. Tras lo ocurrido, unidades de la Policía Metropolitana de Soacha iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado los motivos del homicidio.

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Lucero Ramírez había ejercido como presidenta de la Junta de Acción Comunal de Villa Sandra y era reconocida por sus gestiones para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del sector. Durante años impulsó iniciativas relacionadas con vivienda, servicios públicos, mejoramiento de vías y apoyo a familias vulnerables, convirtiéndose en una figura representativa de su comunidad.

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Uno de los aspectos que analizan las autoridades está relacionado con versiones de habitantes del sector, quienes señalaron que la mujer presuntamente había recibido amenazas antes de su muerte. También se conocieron testimonios sobre un supuesto incendio ocurrido días atrás en un predio relacionado con la víctima. Sin embargo, estas circunstancias no han sido confirmadas oficialmente y se desconoce si tienen relación con el asesinato.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, rechazó el crimen y anunció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables. Asimismo, expresó su solidaridad con los familiares de la víctima y solicitó avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Soacha dispuso personal de investigación criminal e inteligencia para adelantar las diligencias correspondientes. Hasta ahora no se han reportado capturas ni se ha establecido oficialmente si el homicidio estuvo relacionado con el liderazgo social de Lucero Ramírez Molina.