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Motociclista de 42 años murió tras chocar contra un poste en la autopista Floridablanca–Bucaramanga, a la altura de Provenza

Mario Alberto Guerra Cervantes perdió la vida en la madrugada de este domingo 15 de noviembre, en sentido sur-norte, cerca de la estación de Metrolínea de Provenza. La mujer que lo acompañaba resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial.

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Agentes de Tránsito de Bucaramanga y una ambulancia en la autopista Floridablanca–Bucaramanga, cerca de Provenza, donde murió un motociclista
Unidades de Tránsito de Bucaramanga atendieron el accidente en la autopista, a la altura de la estación de Metrolínea de Provenza.

Un nuevo y lamentable accidente de tránsito cobró la vida de una persona en el área metropolitana de Bucaramanga. El hecho se registró en la madrugada de este domingo 15 de noviembre en la autopista que comunica a Floridablanca con Bucaramanga, a la altura de la estación de Metrolínea de Provenza.

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La víctima fue identificada como Mario Alberto Guerra Cervantes, un hombre de 42 años que se movilizaba en una motocicleta por la autopista en sentido sur-norte.

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¿Cómo ocurrió el accidente?

Según la información preliminar, el motociclista al parecer perdió el control de la motocicleta y colisionó contra un poste metálico de alumbrado público. El impacto fue fatal: el hombre sufrió varias heridas que le causaron la muerte en el lugar de los hechos.

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Tras el accidente llegó al sitio una ambulancia, cuyo personal le tomó los signos vitales a Mario Alberto y, lastimosamente, confirmó su fallecimiento.

Una mujer resultó herida

En el siniestro también resultó lesionada una mujer que acompañaba a la víctima. Ella fue atendida por el personal de la ambulancia y trasladada a un centro asistencial.

Levantamiento del cuerpo

Hasta el lugar llegaron unidades de Tránsito de Bucaramanga para realizar el respectivo levantamiento del cuerpo. Serán las autoridades las encargadas de establecer las causas exactas de este accidente, que enluta nuevamente las vías del área metropolitana.

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