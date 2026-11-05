Tenía toda una vida por delante: niño de 12 años murió mientras montaba patineta

Tolima

Lo que parecía ser una noche de diversión terminó en un lamentable suceso para una familia del municipio de Lérida, Tolima. Un niño de apenas 12 años perdió la vida luego de verse involucrado en un accidente de tránsito mientras montaba patineta.

El hecho se registró hacia las 8:30 de la noche del martes 3 de noviembre, en un sector conocido como la esquina de la Bruja Yeye. Según la información preliminar, el menor se encontraba desplazándose en su patineta cuando ocurrió el accidente con una camioneta de color blanco.

Aunque todavía no se han establecido las circunstancias exactas del siniestro, las primeras versiones indican que el vehículo habría impactado al niño. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las posibles responsabilidades.

Publicidad

Uno de los aspectos que permanece bajo investigación es la identidad y ubicación del conductor de la camioneta, cuyo paradero no había sido establecido al momento de conocerse los primeros reportes. Tampoco existe confirmación oficial sobre las condiciones en las que conducía.

La noticia ha generado tristeza entre los habitantes de Lérida. La Alcaldía municipal expresó sus condolencias a la familia y recordó al menor como un buen hijo, estudiante y compañero, cuya partida deja un profundo dolor entre sus seres queridos y la comunidad educativa.

Por ahora, las autoridades deberán avanzar en la recopilación de testimonios y demás elementos que permitan reconstruir lo ocurrido. Mientras tanto, la comunidad lamenta la pérdida del niño de 12 años, cuya identidad se mantiene en reserva por tratarse de un menor de edad.