Video: así llegó el helicóptero a la Quinta Brigada de Bucaramanga con soldados heridos en el sur de Bolívar

Bucaramanga

Momentos de tensión se vivieron en las instalaciones de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, en Bucaramanga, durante la llegada de un helicóptero militar que participó en las labores de evacuación de los soldados heridos en el ataque con drones cargados de explosivos contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, Bolívar, ocurrido el sábado 7 de noviembre de 2026.

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Las imágenes obtenidas por Lo Que Pasa en Bucaramanga muestran el despliegue de personal militar, equipos médicos y ambulancias en la zona de aterrizaje, donde se adelantó un operativo para recibir a los uniformados afectados por el atentado.

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En el video se aprecia el helicóptero sobre una plataforma de aterrizaje, mientras varias personas se movilizan alrededor de la aeronave y participan en las labores de evacuación. También se observan camillas, vehículos de emergencia y personal asistencial encargado de apoyar el traslado de los lesionados.

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La operación se desarrolló en medio de la emergencia generada por uno de los ataques más graves registrados recientemente contra instalaciones militares en el sur de Bolívar.

Así fue el operativo de evacuación en Bucaramanga

La llegada de los militares heridos a la capital santandereana hizo necesaria la coordinación entre las unidades del Ejército Nacional y los equipos encargados de la atención prehospitalaria, con el propósito de facilitar el traslado de los afectados hacia centros médicos especializados.

Las imágenes permiten observar cómo el personal de apoyo se concentra junto al helicóptero y posteriormente se moviliza hacia los vehículos asistenciales ubicados en las instalaciones militares.

El despliegue evidencia la magnitud de la emergencia y la necesidad de contar con atención especializada para los uniformados que presentaron lesiones durante el atentado.

Tres soldados fallecidos y decenas de afectados

El ataque ocurrió hacia el mediodía del sábado 7 de noviembre, cuando drones acondicionados con artefactos explosivos fueron utilizados para atacar las instalaciones del cantón militar ubicado en Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar.

De acuerdo con el balance más reciente conocido del Ejército Nacional, el atentado dejó tres militares fallecidos y 47 personas lesionadas o afectadas, de las cuales 16 presentaron heridas de gravedad.

La emergencia obligó a activar los protocolos de seguridad y atención médica, así como a coordinar el traslado de algunos de los uniformados hacia centros asistenciales de mayor complejidad, entre ellos los ubicados en Bucaramanga.

Los soldados con lesiones de mayor consideración fueron priorizados para recibir atención especializada, mientras los organismos militares continuaron verificando el estado de salud de los demás afectados.

Ejército investiga el ataque con drones

La Primera División del Ejército Nacional rechazó el atentado y señaló que la utilización de aeronaves no tripuladas con explosivos contra instalaciones militares constituye una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario.

Tras lo ocurrido, se reforzaron las medidas de seguridad en la zona y comenzaron las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque e identificar a sus responsables.

Aunque en esta región del país existe presencia de diferentes estructuras armadas ilegales, hasta el momento no se ha establecido oficialmente qué organización estaría detrás de la acción violenta.

Mientras avanzan las investigaciones, en Bucaramanga continúa la atención de los militares trasladados desde el sur de Bolívar.

El video registrado en la Quinta Brigada deja constancia del despliegue de evacuación y atención médica realizado en la capital santandereana para atender a los soldados afectados por este atentado.