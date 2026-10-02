Dos personas murieron y una más resultó herida en grave accidente en el norte de Bucaramanga

Bucaramanga

Un grave accidente de tránsito registrado durante la noche de este viernes 2 de octubre dejó como saldo preliminar dos personas muertas y una más herida en el norte de Bucaramanga. El hecho ocurrió aproximadamente a las 10:50 de la noche, en inmediaciones de una estación de Metrolínea, donde unidades de emergencia y organismos de tránsito fueron alertados sobre la emergencia.

Según información preliminar conocida por Lo Que Pasa en Bucaramanga, en el accidente al parecer se vieron involucrados una motocicleta de placas ZHC74H y un vehículo de carga. Las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión todavía son materia de investigación y deberán ser establecidas mediante la inspección realizada en el lugar y las versiones que puedan ser recopiladas por las autoridades.

Producto del fuerte impacto, dos personas perdieron la vida en el sitio. De manera preliminar se conoció que una de las víctimas habría sufrido aplastamiento tras quedar comprometida con el vehículo de carga. Los cuerpos permanecieron en el lugar mientras se adelantaban los procedimientos correspondientes de inspección técnica.

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Una tercera persona resultó herida y fue auxiliada por personal de una ambulancia para posteriormente ser trasladada a un centro asistencial de Bucaramanga, donde recibe atención médica. Por ahora no se ha establecido oficialmente la gravedad de sus lesiones ni su estado de salud, tampoco si iba en la motocicleta, si es peatón o si se trata de otro motociclista.

Unidades de Tránsito de Bucaramanga llegaron al sector para acordonar la zona, controlar la movilidad y adelantar los actos urgentes que permitan esclarecer cómo ocurrió el accidente. El paso por el sector presentó afectaciones mientras se realizaban los procedimientos judiciales.

Las identidades de las dos personas fallecidas no habían sido confirmadas inicialmente. Las autoridades serán las encargadas de establecer plenamente las causas del siniestro y determinar las responsabilidades que puedan derivarse de este hecho.