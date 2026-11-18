Accidentes

Una joven identificada como Zabdy Alejandra Carvajal Gomez de al menos 18 años de edad murió tras un siniestro vial en la carretera que comunica los sectores de La Cemento y Café Madrid, en el norte de Bucaramanga. El accidente ocurrió alrededor de la 1:00 p. m. de este 18 de novimembre y también habría dejado lesionado al hombre que conducía la motocicleta en la que ella viajaba.

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De acuerdo con la información preliminar conocida por Lo Que Pasa en Bucaramanga y Colombia, en el siniestro habrían estado involucrados tres vehículos, al parecer, un automotor de carga que transitaba en el mismo sentido y otro vehículo que se aproximaba por el carril contrario.

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La primera versión indica que la motocicleta habría iniciado una maniobra para adelantar al vehículo pesado. En ese momento se habría encontrado con el automotor que venía en sentido contrario, contra el que presuntamente se produjo el primer impacto.

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Tras ese choque, los dos ocupantes de la moto habrían salido expulsados hacia el vehículo de carga que intentaban adelantar. La secuencia de los impactos y la posición de los vehículos al momento del siniestro son aspectos por esclarecer y esta versión deberá ser corroborada por los entes investigativos.

Alejandra sufrió lesiones de gravedad y fue trasladada de inmediato a un centro asistencial. La joven falleció momentos después debido a las heridas que sufrió en el siniestro. Ella viajaba como acompañante en la motocicleta.

El conductor también fue llevado a un centro asistencial para recibir atención médica. Según el reporte preliminar, habría sufrido lesiones de consideración.

Las autoridades adelantan las indagaciones para determinar cómo ocurrió el choque y qué participación tuvo cada uno de los vehículos mencionados en el reporte. La maniobra de adelantamiento hace parte de la versión inicial del caso.

Mientras se espera un parte médico sobre el conductor, las autoridades hacen las respectivas investigaciones para esclarecer este hecho que hoy enluta a una familia.