Una motocicleta lo impactó cuando cruzaba la vía: murió en el lugar y dos personas quedaron heridas.

Accidentes

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un hombre de 44 años durante la mañana de este lunes 19 de octubre, en la vía Oriental, a la altura del municipio de Malambo, Atlántico. En el mismo hecho, dos personas que se movilizaban en una motocicleta resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a un centro asistencial.

La víctima fue identificada como Johandris de Jesús Meza Ruiz, natural de Plato, Magdalena, quien, según información preliminar, se dirigía hacia su lugar de trabajo cuando ocurrió el siniestro, aproximadamente a las 6:20 de la mañana, en el kilómetro 70+250, sentido Barranquilla–Sabanagrande.

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Las primeras versiones indican que el hombre intentaba atravesar la carretera cuando fue impactado por una motocicleta Yamaha, en la que se desplazaban un hombre y una mujer. La fuerza de la colisión provocó que el peatón sufriera graves lesiones que le ocasionaron la muerte en el lugar de los hechos.

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Por su parte, los dos ocupantes de la motocicleta resultaron lesionados y fueron trasladados a la Clínica Campbell de Malambo, donde recibieron atención médica. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus heridas.

Al sitio llegaron las autoridades de tránsito, que adelantaron los procedimientos correspondientes para el levantamiento del cuerpo y la recolección de información que permita esclarecer lo sucedido.

Las circunstancias exactas del accidente son materia de investigación. Las autoridades buscan establecer cómo ocurrió la colisión y determinar las posibles responsabilidades de los involucrados.