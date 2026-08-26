Sismo sacudió Santander: epicentro fue localizado cerca de Los Santos

Santander

Un fuerte movimiento sísmico sorprendió a los habitantes de Santander durante la mañana de este miércoles 26 de agosto de 2026.

De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo se registró exactamente a las 11:45:16 de la mañana y tuvo una magnitud de 5,1.

Publicidad

El epicentro fue localizado en jurisdicción de Los Santos, Santander, específicamente a siete kilómetros del área urbana de este municipio. También se ubicó a diez kilómetros de Jordán y a 17 kilómetros de Zapatoca.

Publicidad

El organismo técnico informó que el movimiento tuvo una profundidad de 149 kilómetros, con coordenadas de latitud 6,82 grados y longitud -73,11 grados.

El SGC actualizó la magnitud

En el boletín preliminar, el movimiento había sido reportado con una magnitud de 5,4 y una profundidad cercana a los 140 kilómetros. Sin embargo, después de la revisión realizada por especialistas, el SGC actualizó la información y estableció una magnitud de 5,1 y una profundidad de 149 kilómetros.

El reporte definitivo cuenta con estatus manual, lo que significa que los datos fueron revisados por personal especializado del Servicio Geológico Colombiano y no corresponden únicamente a un cálculo automático.

La última actualización del evento fue publicada a las 4:49 de la tarde, hora UTC, equivalente a las 11:49 de la mañana en Colombia, pocos minutos después de ocurrido el movimiento.

La profundidad registrada habría permitido que el sismo fuera percibido en una zona amplia. En este tipo de eventos, la sensación puede variar dependiendo de la ubicación de las personas, las condiciones del suelo, la distancia frente al epicentro y el tipo de construcción en el que se encuentren.

En edificios altos, especialmente, los movimientos profundos pueden sentirse durante varios segundos y generar balanceos que resultan notorios para quienes se encuentran en pisos superiores.

Sin reporte oficial de daños

Hasta el momento de esta publicación, las autoridades no habían entregado un reporte oficial sobre daños materiales o personas afectadas como consecuencia del movimiento.

Los organismos de gestión del riesgo realizan la verificación correspondiente en los municipios cercanos al epicentro para establecer si se presentó alguna novedad.

Se recomienda a los ciudadanos mantener la calma, revisar las condiciones de sus viviendas y reportar cualquier afectación a los organismos de emergencia. También es importante evitar compartir audios, fotografías o mensajes cuya procedencia no pueda ser confirmada.

En caso de presentarse una réplica, las autoridades recomiendan alejarse de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras que evidencien daños. Si se encuentra en un edificio, no debe utilizar ascensores durante una evacuación.

Los Santos, una zona de alta actividad sísmica

El municipio de Los Santos se encuentra en una de las regiones con mayor actividad sísmica de Colombia. En esta zona está localizado el denominado nido sísmico de Bucaramanga, donde frecuentemente se registran movimientos a una profundidad considerable.

Aunque muchos de estos eventos son de baja magnitud y pasan inadvertidos, algunos alcanzan la fuerza suficiente para ser percibidos en Santander y otros departamentos del país.

El Servicio Geológico Colombiano recordó que la información sobre un sismo puede cambiar durante los minutos posteriores al evento, debido a que los primeros datos son procesados automáticamente y luego revisados por especialistas.

Por esta razón, la magnitud, profundidad y localización informadas inicialmente pueden ser ajustadas en el boletín actualizado.

La información sobre este movimiento permanece en desarrollo y será ampliada cuando las autoridades entreguen nuevos reportes.