Terremoto de magnitud 8.0 sacude Panamá y se sintió en varias ciudades de Colombia.

Internacional

Un fuerte terremoto de magnitud 8.0 sacudió a Panamá a las 12:56 p. m. (hora local) de este viernes 9 de octubre de 2026 y fue percibido en varias regiones de Colombia, según el Boletín Actualizado 1 del Servicio Geológico Colombiano (SGC), que toma como fuente al Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

De acuerdo con el reporte, el epicentro se ubicó en Pitaloza Arriba, Panamá, en las coordenadas latitud 7.54 y longitud -80.75, con una profundidad de 33 kilómetros. El SGC advirtió que la información del boletín está sujeta a cambios.

Las cifras preliminares variaron en los primeros minutos: el SGC reportó inicialmente una magnitud de 7.3, mientras que otras entidades hablaron de 7.6 y 7.7, antes de que el boletín actualizado ubicara el evento en 8.0.

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Se sintió en Colombia

El movimiento fue reportado por ciudadanos en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Pereira, Armenia, Manizales, Montería, San Andrés, el Urabá antioqueño y Bucaramanga. En Bogotá, algunos edificios de oficinas fueron evacuados de manera preventiva. Hasta el momento no se han reportado daños ni personas lesionadas en el país.

Situación en Panamá

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidió calma a la población, y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recomendó alejarse de estructuras dañadas y evitar la difusión de rumores. Tras el sismo se suspendieron la operación del Metro de Panamá y del Aeropuerto Internacional de Tocumen mientras se realizan inspecciones, y el Ministerio de Educación suspendió las clases de la tarde. Se han registrado varias réplicas, una de ellas de magnitud 5.5.

Medios panameños reportan daños estructurales y evacuaciones de edificios. Las autoridades continúan evaluando los efectos del terremoto.



