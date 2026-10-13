Temblor hoy en Santander: sismo de magnitud 5.0 con epicentro en Los Santos

Santander

Bucaramanga, 13 de octubre de 2026. Un temblor de magnitud 5.0 se registró a las 4:24 p. m. de este martes en Santander. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro estuvo a 6 kilómetros de Los Santos, en la Mesa de Los Santos, a una profundidad de 149 kilómetros.

El primer boletín del SGC, que es automático y preliminar, reportó una magnitud de 5.2. Luego de la revisión manual de los datos, la entidad ajustó la cifra a 5.0.

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Datos del temblor de hoy, según el Servicio Geológico Colombiano

Magnitud: 5.0 (revisada; el boletín preliminar indicó 5.2).

5.0 (revisada; el boletín preliminar indicó 5.2). Hora local: 4:24:22 p. m. del martes 13 de octubre de 2026 (21:24:22 UTC).

4:24:22 p. m. del martes 13 de octubre de 2026 (21:24:22 UTC). Epicentro: Los Santos, Santander. Municipios más cercanos: Los Santos (6 km), Jordán (9 km) y Zapatoca (15 km).

Los Santos, Santander. Municipios más cercanos: Los Santos (6 km), Jordán (9 km) y Zapatoca (15 km). Profundidad: 149 kilómetros.

149 kilómetros. Coordenadas: latitud 6.80°, longitud -73.14°.

latitud 6.80°, longitud -73.14°. Estaciones que lo registraron: 69.

69. Reportes ciudadanos recibidos por el SGC: 37, al momento de esta publicación.

¿Por qué tiembla tanto en la Mesa de Los Santos?

La zona de Los Santos hace parte del llamado nido sísmico de Bucaramanga, una de las áreas con más actividad sísmica de profundidad intermedia en el mundo. Allí se registran sismos casi a diario, la mayoría de baja magnitud, a profundidades cercanas a los 150 kilómetros.

Por esa profundidad, los temblores de esta zona suelen sentirse en un área amplia de Santander y de otros departamentos, aunque la energía llega más atenuada a la superficie. El pasado 26 de agosto, un sismo de magnitud 5.1 con epicentro también en Los Santos y a 149 kilómetros de profundidad se sintió en Bucaramanga, su área metropolitana y otras ciudades del país.

¿Hubo daños?

Hasta la publicación de esta nota no se conocían reportes oficiales de daños ni de personas lesionadas. Esta noticia está en desarrollo y se actualizará con la información de las autoridades.

¿Lo sintió? Esto es lo que debe hacer