Enjambre sísmico en Chaparral, Tolima: más de 110 temblores este 24 de septiembre, según el SGC

Colombia

Colombia vivió este jueves 24 de septiembre de 2026 una jornada de intensa actividad sísmica. De acuerdo con el visor de sismos del Servicio Geológico Colombiano (SGC), entre las 12:01 a. m. y las 3:23 p. m. se registraron 117 sismos de magnitud 2.0 o superior en el territorio nacional, la gran mayoría concentrados en un enjambre sísmico en zona rural de Chaparral, Tolima.

Chaparral, epicentro de la actividad

Del total de eventos reportados en el día, 112 ocurrieron en el sur del Tolima: 111 con epicentro en jurisdicción de Chaparral y uno en San Antonio. Según el SGC, los movimientos fueron superficiales (menos de 30 km de profundidad) y se localizaron entre 12 y 27 kilómetros de los cascos urbanos de Roncesvalles, San Antonio y Chaparral.

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Los dos sismos más fuertes de la jornada tuvieron magnitud 4.1 y se presentaron a las 11:46 a. m. y a las 12:14 p. m., ambos con epicentro en Chaparral. En total, 34 de los sismos del día superaron la magnitud 3.0. La actividad fue constante desde la madrugada, con eventos que se repitieron con intervalos de pocos minutos, y continuaba en la tarde: el último registro, a las 3:23 p. m., fue de magnitud 3.2.

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Sismos más fuertes del día

Hora Magnitud Epicentro Profundidad 11:46 a. m. 4.1 Chaparral (Tolima) Superficial 12:14 p. m. 4.1 Chaparral (Tolima) Superficial 2:39 a. m. 3.6 Istmina (Chocó) 41 km 4:25 a. m. 3.5 Chaparral (Tolima) Superficial 7:01 a. m. 3.5 Chaparral (Tolima) Superficial 7:16 a. m. 3.5 Santa Helena del Opón (Santander) 119 km

Santander también registró movimientos

En Santander se reportaron dos sismos durante la jornada. El primero, de magnitud 3.5, ocurrió a las 7:16 a. m. en Santa Helena del Opón, a 119 kilómetros de profundidad, cerca de Contratación y El Guacamayo. El segundo, de magnitud 2.7, se presentó a las 3:00 p. m. en Aratoca, a 166 kilómetros de profundidad, en la zona conocida como el Nido Sísmico de Bucaramanga, cerca de Curití y Jordán.

Actividad en el Pacífico

En el Chocó se registraron tres eventos: dos en Istmina, de magnitudes 3.6 (2:39 a. m.) y 3.3 (11:33 a. m.), a más de 40 kilómetros de profundidad y cerca de Sipí, y uno de magnitud 2.7 en Bajo Baudó a las 4:31 a. m.

Recomendaciones

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía mantener la calma, identificar las zonas seguras de la vivienda o lugar de trabajo, tener listo un kit de emergencia y seguir únicamente la información de fuentes oficiales como el SGC y los organismos de gestión del riesgo. Quienes hayan sentido alguno de estos sismos pueden reportarlo en la opción "¿Sentiste este sismo?" del portal del Servicio Geológico Colombiano.

Nota: algunos de los datos más recientes son preliminares (procesamiento automático) y pueden ser ajustados por el SGC. Corte de la información: 3:23 p. m. del 24 de septiembre de 2026.