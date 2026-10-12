Fuerte sismo de magnitud 6,1 sacudió a Panamá este lunes 12 de octubre: esto reportó el Servicio Geológico

Internacional

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió el occidente de Panamá a las 6:20 p. m. (hora de Colombia) de este lunes 12 de octubre de 2026. El epicentro se ubicó a unos 18 kilómetros al oeste de Río Grande, en el Pacífico panameño, con profundidad superficial, según los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Los dos reportes del Servicio Geológico Colombiano

El SGC informó del evento en dos boletines. En el primero, el boletín preliminar publicado a las 6:24 p. m., la entidad reportó un evento sísmico internacional de magnitud 6,5 con profundidad superficial.

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Minutos después, a las 6:35 p. m., el SGC publicó el boletín actualizado, en el que ajustó la magnitud a 6,1 y ubicó el epicentro en la zona de Río Grande, Panamá. Es normal que la magnitud cambie entre el boletín preliminar y el actualizado, a medida que se procesan más datos de las estaciones sismológicas.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico Internacional - Boletín Actualizado 1, 2026-10-12, 18:20 hora local. Magnitud 6.1. Profundidad superficial, Río Grande, Panama #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo Más información: sgc.gov.co/sismos — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) 12 de octubre de 2026

Qué dice el USGS sobre el temblor

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) coincide con la magnitud final: registró el evento como un sismo de magnitud 6,1, a unos 10 kilómetros de profundidad, con epicentro aproximado en las coordenadas 7,70° N y 81,50° W. La agencia le asignó alerta verde en su sistema PAGER, que indica una baja probabilidad de víctimas y pérdidas económicas importantes, y no lo marcó con indicador de tsunami.

El mismo organismo reportó una réplica de magnitud 4,8 unos 16 minutos después, a las 6:36 p. m., en la misma zona.

Una zona activa desde el terremoto del 9 de octubre

El movimiento de este lunes se produce tres días después del fuerte terremoto que sacudió a Panamá el viernes 9 de octubre, de magnitud 7,7 según el USGS, que dejó decenas de heridos, daños en viviendas, escuelas y vías, y que también se sintió en varias ciudades de Colombia. Desde entonces, la región ha registrado decenas de réplicas.

Solo durante este lunes, el USGS había reportado varios sismos de magnitud entre 4,2 y 4,8 en el occidente y el sur de Panamá antes del evento de las 6:20 p. m.

¿Se sintió en Colombia?

El SGC clasificó el movimiento como un evento sísmico internacional. Hasta el momento de esta publicación no se conocían reportes oficiales de daños en Colombia por este temblor. Las autoridades recomiendan seguir los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para conocer cualquier actualización.

Recomendaciones ante un sismo

Durante el movimiento, agáchese, cúbrase y sujétese junto a un mueble firme, lejos de ventanas.

No use ascensores y evacúe con calma solo cuando el movimiento termine.

Tenga a la mano un kit de emergencia con agua, linterna, botiquín y documentos.

Infórmese solo por fuentes oficiales y evite compartir cadenas sin confirmar.

Noticia en desarrollo.







