Temblor de magnitud 2.8 sacudió a Los Santos, Santander, esta noche

Santander

Un sismo de magnitud 2.8 se registró la noche de este viernes 25 de septiembre de 2026 en el departamento de Santander, según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica en el país.

De acuerdo con el boletín de la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 10:08:48 p. m. (hora local), equivalente a las 03:08:48 del sábado 26 de septiembre en hora universal (UTC). El epicentro fue ubicado en jurisdicción del municipio de Los Santos, a una profundidad de 157 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo de profundidad intermedia.

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El evento fue identificado por el SGC con el código SGC2026syewol y su información tiene estatus manual, lo que significa que los datos ya fueron revisados por los analistas de la Red Sismológica Nacional y no corresponden únicamente a un cálculo automático preliminar.

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Datos técnicos del sismo según el Servicio Geológico Colombiano

Magnitud: 2.8

2.8 Profundidad: 157 kilómetros

157 kilómetros Hora local: viernes 25 de septiembre de 2026, 22:08:48

viernes 25 de septiembre de 2026, 22:08:48 Hora UTC: sábado 26 de septiembre de 2026, 03:08:48

sábado 26 de septiembre de 2026, 03:08:48 Latitud: 6.80°

6.80° Longitud: -73.09°

-73.09° Estaciones que registraron el evento: 30

30 RMS: 0.8 segundos

0.8 segundos Gap: 68°

68° Agencia: SGC

SGC Estatus: Manual (revisado)

Municipios más cercanos al epicentro

El reporte del SGC señala que las poblaciones más próximas al epicentro fueron:

Los Santos (Santander): a 5 kilómetros.

a 5 kilómetros. Jordán (Santander): a 8 kilómetros.

a 8 kilómetros. Cepitá (Santander): a 14 kilómetros.

Estos municipios se encuentran en la zona de la Mesa de Los Santos y el cañón del Chicamocha, una región a menos de una hora de Bucaramanga y de su área metropolitana, conformada por Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

¿Se sintió el temblor?

Por su baja magnitud y su gran profundidad, este tipo de sismos suele ser leve o incluso imperceptible para la mayoría de las personas. En eventos similares, cuando llegan a sentirse, los habitantes de la zona describen un movimiento corto y suave, principalmente en pisos altos o en lugares en reposo.

Hasta el cierre de esta nota no se conocían reportes oficiales de daños en viviendas, infraestructura ni personas afectadas en los municipios cercanos al epicentro.

Los Santos y el Nido Sísmico de Bucaramanga

La zona de Los Santos hace parte del conocido Nido Sísmico de Bucaramanga, considerado una de las concentraciones de sismos de profundidad intermedia más activas del mundo. En esta área el Servicio Geológico Colombiano registra de manera constante movimientos telúricos, la mayoría de ellos de baja magnitud y a profundidades superiores a los 140 kilómetros.

Por esa razón, es habitual que Santander aparezca con frecuencia en los reportes diarios de la Red Sismológica Nacional. La gran profundidad de estos eventos hace que la energía liberada llegue atenuada a la superficie, lo que explica por qué muchos de ellos pasan desapercibidos para la población.

Aun así, los expertos recuerdan que Colombia es un país con amenaza sísmica y que Santander, en particular, tiene actividad permanente, por lo que la preparación de las familias es fundamental.

Recomendaciones ante un sismo

Las autoridades de gestión del riesgo recomiendan a la ciudadanía tener en cuenta estas medidas:

Mantener la calma y no correr durante el movimiento.

Protegerse debajo de una mesa resistente o junto a una columna, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.

No usar ascensores y, una vez termine el sismo, evacuar por las rutas señaladas si es necesario.

Tener un plan familiar de emergencia y un kit con agua, linterna, botiquín, radio y documentos importantes.

Informarse únicamente por canales oficiales, como el Servicio Geológico Colombiano y los organismos de gestión del riesgo, para evitar la difusión de noticias falsas.

¿Dónde consultar los reportes oficiales?

El Servicio Geológico Colombiano publica en tiempo real la información de los sismos registrados en el país en su página web, en la sección Sismos en Colombia, donde se pueden consultar el resumen de cada evento, el mapa dinámico, los datos de origen y los boletines descargables.

En Lo Que Pasa en Colombia seguiremos atentos a cualquier novedad relacionada con este evento y con la actividad sísmica en Santander.

Fuente: Servicio Geológico Colombiano (SGC), reporte del evento SGC2026syewol.