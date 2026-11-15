Don Julio, de 83 años, murió tras ser atropellado en el sector del puente el Bueno

Bucaramanga

Una lamentable tragedia vial cobró la vida de Carmen Julio Leal, de 83 años, durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre de 2026, en la vía que comunica a Bucaramanga con el municipio de Girón, a la altura del puente El Bueno.

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El accidente ocurrió aproximadamente a las 4:00 de la mañana, cuando el adulto mayor intentaba cruzar este importante corredor vial y fue impactado por una motocicleta que transitaba por el sector. Debido a la gravedad de las lesiones, don Julio perdió la vida en el lugar de los hechos.

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Según la información conocida, el hombre quedó tendido boca abajo sobre el carril izquierdo, en sentido Bucaramanga–Girón. Varios conductores que transitaban por la zona se percataron de lo sucedido e intentaron auxiliarlo mientras llegaban los organismos de emergencia.

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Minutos después, personal de ambulancia llegó al sitio y confirmó que el adulto mayor ya no presentaba signos vitales. Entre tanto, el conductor de la motocicleta también resultó lesionado y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Don Julio era conocido por cuidar vehículos en el sector

Uno de los detalles más tristes de esta historia es que don Julio, como era conocido cariñosamente en el sector, se dedicaba a cuidar vehículos para conseguir el sustento diario. Su presencia era habitual en esta zona, donde realizaba esta labor para ganarse la vida.

Inicialmente, el adulto mayor fue reportado como una persona sin identificar, debido a que al momento del accidente no portaba documentos. Sin embargo, posteriormente las autoridades lograron establecer que se trataba de Carmen Julio Leal, de 83 años.

Unidades de Tránsito de Bucaramanga realizaron la inspección técnica del cuerpo y coordinaron su traslado a Medicina Legal, donde se adelantan los procedimientos correspondientes.

Las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente son materia de investigación. Las autoridades deberán establecer cómo ocurrió el impacto y determinar las posibles responsabilidades de los involucrados.

Don Julio salió a formar parte de su rutina diaria, pero un lamentable accidente terminó con su vida. Su fallecimiento deja una triste historia en este corredor vial, donde era conocido por su trabajo cuidando vehículos.