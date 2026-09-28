Nuevo sismo se registró durante la mañana de este lunes en Santander

Santander

Santander volvió a registrar actividad sísmica durante la mañana de este lunes 28 de septiembre. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó sobre un nuevo movimiento ocurrido hacia las 9:42 a. m., que nuevamente puso la atención sobre la actividad telúrica del departamento.

De acuerdo con el boletín preliminar del SGC, el sismo alcanzó inicialmente una magnitud de 4,2 y tuvo una profundidad de 136 kilómetros.

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La profundidad registrada es característica de buena parte de los movimientos que se producen en esta región del país. Santander, particularmente la zona de Los Santos, se encuentra dentro del denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, donde se concentra una importante actividad sísmica a profundidades superiores a los cien kilómetros.

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Santander ya había registrado varios movimientos durante la madrugada

El movimiento de las 9:42 de la mañana no fue el primero registrado este lunes en el departamento. Durante la madrugada, el SGC había detectado varios eventos sísmicos con referencia en Los Santos, municipio reconocido por su permanente actividad telúrica.

Entre ellos se presentó un sismo a las 5:42 a. m., con una profundidad de 144 kilómetros. También se registraron movimientos a las 12:47 a. m., 1:43 a. m. y 4:32 a. m., todos con profundidades cercanas a los 140 kilómetros.

La ocurrencia frecuente de movimientos en esta zona no significa necesariamente que exista una situación extraordinaria o que pueda anticiparse un sismo de mayor magnitud. Los especialistas han explicado que el Nido Sísmico de Bucaramanga se caracteriza precisamente por registrar una elevada cantidad de eventos a lo largo del año.

¿Sintió el sismo?

El SGC invitó a las personas que sintieron el movimiento a realizar el reporte a través de la plataforma Sismo Sentido. La información entregada por los ciudadanos permite establecer las zonas donde fue percibido y complementar el análisis técnico realizado por las estaciones sismológicas.

Las autoridades recomiendan mantener la calma ante este tipo de eventos, identificar zonas seguras dentro de viviendas y lugares de trabajo y consultar únicamente información oficial. Lo Que Pasa en Colombia estará atento a cualquier actualización relacionada con este nuevo movimiento registrado en Santander.