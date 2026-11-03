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Niña de 12 años falleció tras caer del piso 9 de un edificio en Bucaramanga

El hecho ocurrió durante la tarde del lunes 2 de noviembre. Se conoció que la menor tenía restricciones familiares relacionadas con el uso del celular y las redes sociales.

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Niña de 12 años falleció tras caer de un edificio en Bucaramanga
Una menor de 12 años falleció tras una presunta caída desde el noveno piso de un edificio residencial en el sector de Cabecera, en Bucaramanga. Las circunstancias del hecho son materia de investigación.

Una niña de 12 años perdió la vida durante la tarde del lunes 2 de noviembre, luego de que, al parecer, cayera desde el noveno piso de un edificio residencial ubicado cabecera en Bucaramanga.

El hecho se registró hacia las 4:30 de la tarde. Tras lo sucedido, la menor fue trasladada por un familiar a un centro asistencial de la ciudad, donde se confirmó que llegó sin signos vitales.

Entre los antecedentes conocidos de manera preliminar se encuentran algunas restricciones que la familia había establecido sobre el uso del teléfono celular y el acceso a las redes sociales. Sin embargo, hasta el momento no existen elementos concluyentes que permitan relacionar estas medidas con lo ocurrido.

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Las circunstancias en las que se produjo la caída y los factores que pudieron estar relacionados con este hecho son materia de investigación por las autoridades

Por tratarse de una menor de edad, este medio mantiene en reserva su identidad y otros datos de carácter personal, en respeto a su intimidad y a la difícil situación que atraviesa su familia.

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