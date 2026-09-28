Santander en alerta por avance de grupos armados desde el sur de Bolívar: pide ser incluido en plan de seguridad

Santander

La Gobernación de Santander encendió las alarmas por la presencia de grupos armados que avanzan desde el sur de Bolívar hacia el Magdalena Medio santandereano, con especial preocupación por Barrancabermeja y los municipios vecinos.

Santander pide coordinación

El gobernador Juvenal Díaz anunció que solicitará al ministro del Interior, Rodrigo Lara, que Santander sea incluido en la estrategia de seguridad diseñada para la región. La cercanía entre el sur de Bolívar, el Magdalena Medio y el oriente antioqueño, argumentó, exige una respuesta coordinada entre departamentos.

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Santander tiene destinados cerca de $67.000 millones para seguridad, con inversiones en drones, motocicletas, vehículos y otros equipos para la Fuerza Pública.

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Lo que anunció el Gobierno en Santa Rosa del Sur

El fin de semana, en un consejo de seguridad en Santa Rosa del Sur con alcaldes del sur de Bolívar, la Gobernación de Bolívar, los ministros del Interior y Defensa y la cúpula militar y policial, el ministro Lara anunció:

La reconstrucción de tres estaciones de Policía destruidas en Río Viejo, Norosí y Arenal.

destruidas en Río Viejo, Norosí y Arenal. La instalación de sistemas antidrones en estaciones principales y la compra de equipos móviles para la Fuerza Pública.

en estaciones principales y la compra de equipos móviles para la Fuerza Pública. El refuerzo de cámaras de seguridad en la región.

“Vamos a reconstruir esas estaciones, vamos a usar sistemas antidrones”, afirmó Lara, quien además cuestionó que ninguno de los alcaldes presentes contara con vehículos blindados de la UNP.

Una disputa por el oro ilegal

En la zona se disputan rentas ilegales del oro estimadas en unos 4 billones de pesos al año, en medio de la confrontación entre el ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.