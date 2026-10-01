Cambiarían las reglas de las protestas en Colombia: esto propone el Gobierno.

Colombia

El Gobierno Nacional prepara ajustes a las reglas de actuación de las autoridades durante las protestas en Colombia. La propuesta busca mantener el diálogo como mecanismo prioritario, pero permitir una intervención directa de la Policía cuando se presenten determinados hechos violentos.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, explicó que el proyecto pretende precisar las etapas que deben seguir las autoridades. El diálogo y la mediación seguirán disponibles, pero no serían un requisito que impida actuar frente a personas que estén protagonizando hechos de violencia.

Entre las situaciones que podrían llevar a una intervención están las agresiones contra personas, el uso o porte de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios, así como incendios o destrucción de bienes.

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“Eso exige intervención directa”, manifestó Lara al referirse a escenarios en los que se utilizan armas o se lanzan artefactos explosivos contra integrantes de la Fuerza Pública.

La propuesta también establece diferentes niveles de actuación, comenzando por la prevención, el diálogo y la mediación, y avanzando hacia medidas de disuasión e intervención cuando las circunstancias lo requieran.

El Gobierno sostiene que la intención es diferenciar las manifestaciones pacíficas de los hechos violentos que puedan presentarse durante estas jornadas. Una congestión o las incomodidades derivadas de una protesta no serían consideradas automáticamente como actos de violencia.

Por ahora, las nuevas disposiciones no están vigentes. Se trata de un proyecto publicado por el Ministerio del Interior para recibir comentarios ciudadanos hasta el 4 de octubre, antes de que el Gobierno decida sobre su expedición definitiva.