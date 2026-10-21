De la celebración a la incertidumbre: en riesgo $100.000 millones para la variante de San Gil.

Santander

La asignación de recursos para reactivar esta importante obra vial quedó en incertidumbre tras detectarse una diferencia entre los textos del Presupuesto General de la Nación aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes.

Lo que inicialmente fue anunciado como una buena noticia para Santander terminó generando preocupación. Los $100.000 millones aprobados para avanzar en la construcción de la variante de San Gil podrían quedar por fuera del Presupuesto General de la Nación de 2027, debido a un error presentado durante su trámite en el Congreso de la República.

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La situación se conoció este miércoles 21 de octubre, luego de establecerse que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron versiones diferentes del artículo 65 del presupuesto, sin que se realizara la conciliación correspondiente dentro del plazo establecido. Ante esta situación, el Gobierno nacional anunció que expediría el presupuesto mediante decreto, tomando como referencia el texto aprobado en primer debate, lo que dejaría por fuera las modificaciones posteriores, incluida la asignación destinada a esta obra.

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Sin embargo, esto no significa que los $100.000 millones se hayan perdido definitivamente, pues el Gobierno podría buscar alternativas legales para incorporar nuevamente los recursos mediante los mecanismos presupuestales correspondientes. Por ahora, no existe confirmación de que esta financiación esté garantizada para 2027.

La variante de San Gil, cuya construcción comenzó en 2018, continúa sin terminarse después de varios años de dificultades contractuales y presupuestales. El proyecto contempla aproximadamente 9,6 kilómetros, de los cuales se han construido cerca de 4,1 kilómetros, por lo que la nueva incertidumbre representa otro obstáculo para una obra considerada fundamental para mejorar la movilidad en esta región de Santander.

Por ahora, se espera conocer la decisión definitiva del Gobierno nacional y establecer si el Ministerio de Hacienda y el Invías contemplan alguna alternativa para mantener los $100.000 millones destinados a la variante de San Gil.