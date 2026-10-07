De La Espriella responde a movilización del CRIC: “Este Gobierno no se deja amenazar”

Política

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció frente a la movilización anunciada por el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y otras organizaciones indígenas del suroccidente del país, que preparan una jornada de encuentros y protestas entre el 11 y el 14 de octubre de 2026.

Durante su intervención, el mandatario aseguró que su Gobierno respetará el derecho a la manifestación pacífica, pero fue enfático en señalar que no permitirá bloqueos de carreteras, hechos de violencia ni acciones que afecten la movilidad o paralicen regiones del país.

“Este Gobierno no se deja amenazar”, fue una de las frases utilizadas por De La Espriella al referirse a la convocatoria. También aseguró que la administración nacional está dispuesta al diálogo con las comunidades indígenas, aunque señaló que no negociará bajo presión ni mediante vías de hecho.

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El jefe de Estado manifestó además que las autoridades estarán preparadas para garantizar el orden público durante las jornadas y sostuvo que quienes destruyan infraestructura, agredan a integrantes de la Fuerza Pública o a civiles, o participen en bloqueos, deberán responder ante las autoridades dentro del marco de la Constitución y la ley.

¿Qué anunció el CRIC?

El Consejo Regional Indígena del Cauca informó que la denominada “Cumbre Indígena y Movilización Social por la Vida” se realizará entre el 11 y el 14 de octubre de 2026 y contará con la participación de organizaciones indígenas del Cauca, Valle, Huila y Caldas.

La agenda contempla discusiones relacionadas con derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario, paz, territorio, economías propias, autonomía, gobierno propio, consulta previa y fortalecimiento de los sistemas indígenas.

La organización ha señalado que la movilización busca visibilizar las preocupaciones de las comunidades frente a asuntos relacionados con seguridad territorial, derechos colectivos, consulta previa, políticas públicas y autonomía de los pueblos indígenas.

Gobierno anuncia revisión de recursos relacionados con el CRIC

Durante el mismo pronunciamiento, De La Espriella anunció que su Gobierno revisará recursos públicos relacionados con acuerdos y convenios vinculados al CRIC.

El mandatario habló de una revisión detallada de contratos, convenios y recursos públicos asociados a la organización y aseguró que el proceso se hará con seguimiento institucional.

El presidente también marcó una diferencia entre las comunidades indígenas del país y el CRIC como organización, al señalar que su Gobierno mantendrá canales de diálogo directo con autoridades indígenas y comunidades.

Tensión por decisiones recientes

El anuncio de la movilización ocurre en medio de un ambiente de tensión entre el Gobierno Nacional y sectores indígenas por varias iniciativas relacionadas con consulta previa, autonomía territorial y funcionamiento de las guardias indígenas.

Por ahora, la atención está puesta en cómo se desarrollarán las jornadas previstas entre el 11 y el 14 de octubre y en si habrá nuevos acercamientos entre el Gobierno y las organizaciones indígenas antes del inicio de las movilizaciones.