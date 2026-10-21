Violento ataque a bala dejó un muerto y un herido frente a una vivienda

Judicial

Un nuevo hecho de violencia se registró durante la noche del martes 20 de octubre en el municipio de Aguachica, sur del Cesar, donde un ataque con arma de fuego dejó un hombre muerto y otro herido. El crimen ocurrió en inmediaciones del barrio Arboledas de Albequín, sobre la vía que conduce hacia el sector de Puerto Mosquito.

La víctima mortal fue identificada como Edwin Fernando Pedraza Silva, de 53 años, conocido entre sus allegados como ‘El Mechas’, quien era oriundo del municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. Según información conocida por medios locales, el hombre se encontraba en las afueras de una vivienda cuando fue sorprendido por sujetos armados que dispararon contra las personas presentes.

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El ataque se habría registrado hacia las 6:57 de la tarde, cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar y, por circunstancias que son materia de investigación, accionaron un arma de fuego. Pedraza Silva recibió varios impactos de bala que le ocasionaron la muerte, mientras que otra persona resultó lesionada durante el mismo hecho.

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El hombre herido fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial de Aguachica, donde recibió atención médica. Hasta el momento no se ha conocido un reporte oficial sobre su evolución ni la gravedad de las lesiones que presenta.

Tras lo ocurrido, unidades de la Policía Nacional llegaron al sector para acordonar la zona y adelantar los procedimientos correspondientes. Personal de investigación criminal inició las labores de recolección de información y búsqueda de elementos que permitan establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque.

Las autoridades buscan determinar si el hecho estuvo dirigido contra alguna de las víctimas y establecer los posibles móviles.