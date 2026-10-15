“No quedará impune”: De la Espriella tras asesinato de dragoneante del Inpec en Girón

Colombia

El asesinato del dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Diego Armando Acevedo Garzón, ocurrido la noche del miércoles 14 de octubre en el municipio de Girón, Santander, provocó el pronunciamiento del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, quien aseguró que las autoridades buscarán a los responsables del ataque y que este hecho no quedará en la impunidad. El mandatario se refirió al caso durante la mañana de este jueves 15 de octubre, a través de su cuenta oficial en la red social X.

En su publicación, el jefe de Estado rechazó los ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y funcionarios del sistema penitenciario, al tiempo que expresó su respaldo a quienes desempeñan labores relacionadas con la seguridad del país. El mensaje fue divulgado horas después de conocerse la muerte del funcionario, quien llevaba cerca de 18 años vinculado al Inpec y también se desempeñaba como empresario en el municipio de Girón.

Publicidad

Con estas palabras, De la Espriella manifestó que su Gobierno buscará que los responsables enfrenten las consecuencias judiciales correspondientes. En su pronunciamiento también aseguró que continuará defendiendo a quienes trabajan por la seguridad de los colombianos.

Publicidad

Así ocurrió el asesinato del dragoneante en Girón

El crimen se registró aproximadamente a las 8:10 de la noche del miércoles 14 de octubre, cuando Diego Armando Acevedo Garzón se encontraba en un establecimiento comercial del sector de Río de Oro, cerca del parque Gallineral, en Girón. Según información preliminar, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta el lugar y uno de ellos habría accionado un arma de fuego contra el funcionario, quien resultó gravemente herido.

Tras lo ocurrido, unidades de la Policía Nacional acudieron al sitio y participaron en las labores de auxilio y traslado hacia un centro asistencial. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, Acevedo Garzón falleció durante el desplazamiento. Posteriormente, las autoridades iniciaron las labores investigativas para recopilar elementos materiales probatorios que permitan establecer cómo se desarrolló el ataque e identificar a las personas involucradas.

La víctima era reconocida en Girón por su trayectoria como funcionario del Inpec y por haber impulsado un emprendimiento familiar. De acuerdo con información conocida posteriormente, llevaba cerca de ocho años desarrollando su actividad comercial, un proyecto que había construido junto a sus familiares mientras continuaba trabajando en el sistema penitenciario.

Ministerio de Justicia también rechazó el crimen

El Ministerio de Justicia y del Derecho, encabezado por Iván Cancino González, emitió un comunicado oficial en el que condenó el asesinato del dragoneante y expresó sus condolencias a sus familiares, compañeros de trabajo y demás integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

La cartera señaló que los ataques contra funcionarios públicos son inaceptables y solicitó a las autoridades competentes avanzar con celeridad en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio. Asimismo, insistió en la importancia de garantizar la integridad de quienes cumplen funciones dentro de los establecimientos penitenciarios del país.

En el mismo comunicado, el Ministerio aclaró que los posibles móviles del asesinato continúan bajo verificación y pidió evitar especulaciones que puedan interferir con las investigaciones que se adelantan.