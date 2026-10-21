El nuevo rostro de alias ‘Pichi’: polémica por presuntos arreglos estéticos en prisión

Bucaramanga

Óscar Camargo Ríos, conocido como alias ‘Pichi’ y señalado durante años como uno de los principales responsables del tráfico de estupefacientes en Bucaramanga, vuelve a estar en el centro de una controversia. Esta vez, no se trata de una nueva captura, sino de un presunto procedimiento estético que habría recibido dentro de la cárcel de máxima y mediana seguridad de La Dorada, en Caldas, donde permanece privado de la libertad.

La situación fue revelada este miércoles 21 de octubre por Noticias RCN, que dio a conocer documentos relacionados con el ingreso de profesionales de la salud, equipos médicos e insumos al establecimiento penitenciario. Según la investigación periodística, las autorizaciones inicialmente estaban relacionadas con valoraciones dermatológicas y atención médica, pero habrían permitido realizar procedimientos destinados a modificar la apariencia física del interno.

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Uno de los documentos, fechado el 25 de mayo de 2026 y firmado por quien entonces figuraba como director del penal, el mayor Edgar Iván Pérez, autorizaba el ingreso de personal médico para una valoración clínica especializada en dermatología. Posteriormente, otro registro daba cuenta de la autorización para el ingreso de un cirujano y tres auxiliares de enfermería, con el propósito de brindar atención integral a Camargo Ríos.

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Entre los elementos relacionados en los documentos revelados aparecen jeringas de ácido hialurónico, toxina botulínica, máscaras laríngeas, cánulas nasales, equipos de monitoreo y otros insumos médicos. Estos registros han despertado interrogantes sobre los procedimientos efectivamente practicados y las razones que justificaron el ingreso de dichos materiales al establecimiento carcelario.

El cambio de apariencia que genera polémica

La investigación también presentó fotografías de alias ‘Pichi’ tomadas en diferentes momentos. En una imagen correspondiente a diciembre de 2024 aparece con el cabello corto, bigote y poca barba, mientras que en otra fotografía más reciente se observa con cabello más largo, barba abundante y delineada, además de cambios visibles en el volumen de su rostro.

De acuerdo con las versiones conocidas sobre el caso, Camargo Ríos habría buscado una transformación de su apariencia que incluyera una barba más poblada y modificaciones en sus cejas. Sin embargo, todavía no existe confirmación oficial sobre la totalidad de los procedimientos que se le habrían realizado.

Aunque los documentos conocidos respaldan el ingreso de personal e insumos médicos, las fotografías no permiten determinar por sí solas cuáles intervenciones se practicaron ni establecer si todos los cambios físicos corresponden a tratamientos estéticos.

¿Qué autorizó realmente el Inpec?

La controversia se concentra ahora en establecer cuál fue la justificación médica de las intervenciones, quién solicitó los procedimientos, bajo qué condiciones fueron autorizados y si se cumplieron todos los protocolos establecidos para la atención de personas privadas de la libertad.

También queda por esclarecer si los servicios prestados respondían a necesidades de salud o si incluyeron procedimientos de carácter exclusivamente estético. Hasta el momento, no se ha conocido una explicación institucional completa que permita resolver estos interrogantes.

El caso adquiere relevancia por los antecedentes judiciales de Camargo Ríos, cuya trayectoria criminal estuvo vinculada durante años a organizaciones dedicadas al microtráfico y a disputas violentas por el control de este negocio ilegal en Bucaramanga y su área metropolitana.

¿Quién es alias ‘Pichi’?

Óscar Camargo Ríos se convirtió en uno de los nombres más conocidos en las investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas en Santander. Las autoridades lo han vinculado con la organización delincuencial Los San Rafa y con actividades criminales asociadas al control de expendios de estupefacientes en diferentes sectores de Bucaramanga.

Su historial también incluye múltiples capturas, procesos judiciales y episodios de evasión de las autoridades. En diciembre de 2024 fue recapturado en Copacabana, Antioquia, después de haber abandonado el lugar donde cumplía una medida de prisión domiciliaria en Medellín.

En ese momento, las autoridades señalaron que Camargo Ríos había utilizado cambios frecuentes en su apariencia física como una estrategia para dificultar su identificación y localización.

Ahora, la revelación de los documentos sobre su atención médica en prisión vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de su reclusión y los controles aplicados para autorizar el ingreso de profesionales, equipos e insumos al centro penitenciario.

Por el momento, la principal pregunta es qué procedimientos recibió realmente alias ‘Pichi’ y si las autorizaciones concedidas por el establecimiento penitenciario se ajustaron a las normas vigentes.