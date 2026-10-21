Asesinan a reconocido profesor de educación física en Santander

Santander

Una profunda tristeza se vive en el municipio de Rionegro, Santander, tras conocerse la muerte de Juan Carlos Álvarez González, un reconocido docente de educación física de 64 años, quien perdió la vida luego de resultar gravemente herido con arma blanca en medio de un hecho de violencia registrado al interior de su vivienda durante la madrugada de este miércoles 21 de octubre.

El caso ocurrió pasada la medianoche en el sector de Santa Cruz de la Colina, donde, según información preliminar, el educador habría sostenido una discusión con su pareja sentimental. En circunstancias que son materia de investigación, el hombre recibió una herida con arma cortopunzante a la altura del cuello, situación que obligó a su traslado de urgencia al hospital del municipio.

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Pese a los esfuerzos del personal médico, Juan Carlos Álvarez González falleció debido a la gravedad de la lesión. Su muerte generó consternación entre familiares, amigos, estudiantes y habitantes de Rionegro, quienes lo conocían por su trabajo como profesor de educación física en un Colegio de rionegro.

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De acuerdo con las primeras versiones conocidas sobre lo ocurrido, la pareja sentimental del docente manifestó ante las autoridades que ambos habrían protagonizado una discusión dentro de la residencia y que, presuntamente, el hombre habría intentado agredirla. Según su relato, utilizó un cuchillo para defenderse, ocasionándole la herida que posteriormente provocó su fallecimiento.

Sin embargo, esta versión deberá ser analizada por los investigadores, quienes buscan establecer cómo se desarrollaron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Por el momento, no existe una conclusión judicial definitiva sobre las circunstancias que rodearon la muerte del educador.

Tras lo sucedido, las autoridades procedieron a capturar a la mujer, quien fue informada de sus derechos y puesta a disposición de las autoridades competentes. Será la investigación judicial la encargada de determinar su eventual responsabilidad y establecer si existieron circunstancias que puedan modificar la valoración jurídica del caso.

La Alcaldía de Rionegro también lamentó el fallecimiento del docente y expresó su solidaridad con sus familiares.