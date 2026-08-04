Exprocurador Alejandro Ordóñez regresará a la OEA como embajador de Colombia.

Política

El presidente electo Abelardo de la Espriella designó al exprocurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, como nuevo embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), cargo que asumirá con el inicio del nuevo Gobierno.

La información fue confirmada por integrantes del equipo del mandatario electo, quienes señalaron que Ordóñez volverá a representar al país ante el organismo hemisférico, función que ya desempeñó entre 2018 y 2022, durante la administración del expresidente Iván Duque.

También puede leerSenado da primera victoria a Abelardo de la Espriella y aprueba trasladar su posesión al Cauca

Alejandro Ordóñez es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y cuenta con una amplia trayectoria en el sector público. A lo largo de su carrera ha sido concejal de Bucaramanga, magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, presidente del Consejo de Estado y procurador general de la Nación entre 2009 y 2016.

Publicidad

Su paso por la Procuraduría estuvo marcado por varias decisiones de alto impacto nacional, entre ellas la destitución e inhabilidad impuesta en 2013 al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, un caso que posteriormente tuvo diferentes pronunciamientos en instancias judiciales nacionales e internacionales.

Le puede interesar“Después no se laven las manos”: Mendoza advierte a Cepeda por las protestas

Con este nombramiento, el Gobierno de Abelardo de la Espriella continúa definiendo los principales cargos diplomáticos y completa una nueva designación de cara a la posesión presidencial prevista para el próximo 7 de agosto.