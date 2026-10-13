De La Espriella Lawyers anuncia acciones legales contra ‘Matador’ por comentarios contra la primera dama

Política

La firma De La Espriella Lawyers, fundada por el hoy presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció que emprenderá acciones legales contra el caricaturista Julio César González, conocido como ‘Matador’, por los mensajes que publicó en redes sociales contra la primera dama, Ana Lucía Pineda.

El pronunciamiento se conoció el lunes 12 de octubre de 2026 a través de la cuenta de X de la firma, un día después de que el caricaturista publicara una serie de trinos que generaron rechazo en el Gobierno nacional, en sectores políticos y en organizaciones gremiales.

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¿Qué publicó Matador?

El domingo 11 de octubre, ‘Matador’ cuestionó desde su cuenta de X el manejo de las ayudas para los damnificados por el terremoto que afectó a Pereira. En sus mensajes preguntó dónde estaban las ayudas para la gente que quedó desamparada, pero acompañó la pregunta con expresiones despectivas hacia la primera dama, a quien se refirió como “ratita” y “pati raquítica”, según recogieron medios nacionales.

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Los cuestionamientos del caricaturista se dan en medio de la polémica por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, creada por Pineda el 7 de julio de 2026, que recibió donaciones de la campaña “Colombia, Un Solo Corazón” para atender a los afectados por el sismo. El senador Alejandro Ocampo había pedido información sobre el manejo de esos recursos y, ante la falta de respuesta, interpuso una tutela que fue admitida el 22 de septiembre.

Lo que dice la firma De La Espriella Lawyers

En su comunicado, la firma aseguró que rechaza “categóricamente toda expresión que atente contra la dignidad humana”, en especial aquellas que recurren a la descalificación, la humillación y la violencia simbólica contra las mujeres.

Además, sostuvo que el caso “trasciende una ofensa personal” y anunció que adelantará las acciones legales que resulten procedentes para que las autoridades competentes examinen los hechos y determinen si hay responsabilidades. El mensaje cerró con la frase: “Defenderla es responsabilidad de todos”.

Hasta ahora, la firma no ha precisado qué tipo de acciones presentará ni ante qué autoridad. Por otra parte, de acuerdo con Colombia.com, dos ciudadanos radicaron ante la Fiscalía una denuncia contra el caricaturista por presunta injuria, calumnia y hostigamiento agravado.

Presidencia pidió a la Fiscalía revisar el caso

Antes del anuncio de la firma, la Presidencia de la República publicó el domingo 11 de octubre un comunicado titulado “¡Basta ya de misoginia!”, en el que calificó los mensajes como misóginos, sexistas y denigrantes. El texto señaló que la misoginia no puede disfrazarse de humor ni usarse como herramienta de confrontación política.

El Gobierno citó la Ley 1257 de 2008, sobre violencia contra las mujeres, y la Ley 2453 de 2025, sobre violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, y solicitó a la Fiscalía General de la Nación examinar si las expresiones podrían ser sancionables. También aclaró que la libertad de expresión y la sátira deben protegerse, pero que no justifican el irrespeto a la dignidad de las mujeres.

Otras reacciones

Asocapitales rechazó las expresiones atribuidas al caricaturista y anunció que pondrá la publicación en conocimiento de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y de la Defensoría del Pueblo.

rechazó las expresiones atribuidas al caricaturista y anunció que pondrá la publicación en conocimiento de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y de la Defensoría del Pueblo. La Defensora del Pueblo, Iris Marín , criticó los comentarios del caricaturista.

, criticó los comentarios del caricaturista. La dirigente política Dilian Francisca Toro calificó a ‘Matador’ como un “maltratador que se esconde tras el disfraz de caricaturista”, según publicó El Tiempo.

Hasta el cierre de esta nota no se conocía un pronunciamiento público de ‘Matador’ frente al anuncio de acciones legales.